    HomeToGo SE: Neue Prognose & Umsatzschätzung für 2025 enthüllt

    HomeToGo SE hat nach der Übernahme von Interhome seine Finanzprognose für 2025 angepasst. Die aktualisierte Schätzung umfasst Umsätze von 400 Mio. € und ein EBITDA von 40 Mio. €. Zukünftig liegt der Fokus auf dem B2B-Segment HomeToGo_PRO.

    • HomeToGo SE hat die Finanzprognose für das Geschäftsjahr 2025 aktualisiert, nachdem die Übernahme von Interhome am 28. August 2025 abgeschlossen wurde.
    • Die Pro-forma-Schätzung für 2025 umfasst IFRS-Umsatzerlöse von ca. 400 Mio. € und ein bereinigtes EBITDA von ca. 40 Mio. €.
    • Auf statutarischer Basis werden für 2025 mehr als 260 Mio. € Umsatz und mehr als 11 Mio. € bereinigtes EBITDA erwartet, was eine Abweichung von der vorherigen Prognose darstellt.
    • Die negative Abweichung im EBITDA ist auf die Saisonalität der Interhome-Geschäfte zurückzuführen, die im vierten Quartal ein negatives EBITDA aufweist.
    • Für das Geschäftsjahr 2025 wird kein positiver Free Cash Flow erwartet, da die Übernahme gegen Ende der Hauptreisezeit stattfand.
    • HomeToGo wird keine Prognose mehr für die Buchungserlöse abgeben, um sich strategisch auf das B2B-Segment HomeToGo_PRO zu konzentrieren.

    Der nächste wichtige Termin, Q3 2025 Financial Results und Earnings Call, bei HomeToGo ist am 13.11.2025.


