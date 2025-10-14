HomeToGo SE: Neue Prognose & Umsatzschätzung für 2025 enthüllt
HomeToGo SE hat nach der Übernahme von Interhome seine Finanzprognose für 2025 angepasst. Die aktualisierte Schätzung umfasst Umsätze von 400 Mio. € und ein EBITDA von 40 Mio. €. Zukünftig liegt der Fokus auf dem B2B-Segment HomeToGo_PRO.
Foto: Rawf8 - stock.adobe.com
- HomeToGo SE hat die Finanzprognose für das Geschäftsjahr 2025 aktualisiert, nachdem die Übernahme von Interhome am 28. August 2025 abgeschlossen wurde.
- Die Pro-forma-Schätzung für 2025 umfasst IFRS-Umsatzerlöse von ca. 400 Mio. € und ein bereinigtes EBITDA von ca. 40 Mio. €.
- Auf statutarischer Basis werden für 2025 mehr als 260 Mio. € Umsatz und mehr als 11 Mio. € bereinigtes EBITDA erwartet, was eine Abweichung von der vorherigen Prognose darstellt.
- Die negative Abweichung im EBITDA ist auf die Saisonalität der Interhome-Geschäfte zurückzuführen, die im vierten Quartal ein negatives EBITDA aufweist.
- Für das Geschäftsjahr 2025 wird kein positiver Free Cash Flow erwartet, da die Übernahme gegen Ende der Hauptreisezeit stattfand.
- HomeToGo wird keine Prognose mehr für die Buchungserlöse abgeben, um sich strategisch auf das B2B-Segment HomeToGo_PRO zu konzentrieren.
Der nächste wichtige Termin, Q3 2025 Financial Results und Earnings Call, bei HomeToGo ist am 13.11.2025.
+1,19 %
-3,30 %
-6,27 %
+4,02 %
-14,27 %
-7,30 %
-85,53 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte