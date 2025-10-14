Mustang Energy Corp. beginnt mit Bohrungen auf dem Uran-Kupfer-Projekt Surprise Creek in Saskatchewan

VANCOUVER, British Columbia, 14. Oktober 2025 / IRW-Press / Mustang Energy Corp. (CSE: MEC, OTC: MECPF, FWB: 92T) (das „Unternehmen“ oder „Mustang“) freut sich, den Beginn seines ersten Diamantkernbohrprogramms im Uran-Kupfer-Projekt Surprise Creek („Surprise Creek“ oder das „Projekt“) nordwestlich des Athabasca-Beckens in der Nähe von Uranium City (Saskatchewan) bekannt zu geben.

Das durch Hubschrauber unterstützte Programm wird vorrangige Ziele überprüfen, die entlang der Verwerfungszone Surprise Creek identifiziert wurden, einem Gebiet, aus dem hochgradige übertägige Uranproben und historische Bohrabschnitte stammen1,2. Mustang hat Base Diamond Drilling Ltd. beauftragt, Bohrungen mit einer Gesamtlänge von bis zu 2.000 Metern niederzubringen, die sich auf die Weiterverfolgung historischer Bohrabschnitte, die Verbesserung des strukturellen Verständnisses der mineralisierten Zonen und die Überprüfung der noch nicht mittels Bohrungen erprobten Ziele konzentrieren, die durch kürzlich durchgeführte geophysikalische Untersuchungen generiert wurden.

Abbildung 1: Diamantkernbohrgerät von Base Drilling im Rahmen des Programms von Mustang bei Surprise Creek

Nick Luksha, CEO von Mustang Energy, kommentierte:

„Die Bohrungen haben offiziell begonnen, was einen spannenden Meilenstein für Mustang Energy darstellt. In etwas mehr als einem Jahr haben wir mehr als 140.000 Hektar erworben, wichtige Genehmigungen erhalten und starke Partnerschaften mit angesehenen Branchenführern und First Nations-Gemeinden aufgebaut. Mit einem Handelsvolumen von über 100 Millionen Aktien und einem beschafften Kapital von mehr als 8 Millionen $ ist Mustang gut positioniert für ein bedeutendes Wachstum, während wir mit der Überprüfung unserer vorrangigen Ziele beginnen.“

Abbildung 2: Oberflächenproben aus Bereichen der Verwerfung Surprise Creek und Zielgebiete 1, 2, 4, 5

Über das Uran-Kupfer-Projekt Surprise Creek

Das Projekt Surprise Creek liegt 25 km nordwestlich des Uranbezirks Beaverlodge, des Standorts der historischen Uranminen Gunnar und Eldorado (Ace-Fay-Verna). Oberflächenprobenahmen durch Thunderbird Resources Ltd. („Thunderbird“) lieferten Gehalte von bis zu 7,98 % U₃O₈2, während historische Kupferprospektionsgebiete wie Bob Lake und Ellis Bay in der Vergangenheit Bohrergebnisse von 9,1 m mit 2,07 % Cu und 27,3 g/t Ag ab der Oberfläche3 und 6,6 m mit 1,31 % Cu ab 11 m lieferten3. Von Thunderbird gesammelte Gesteinssplitterproben enthielten Gehalte von bis zu 61,7 % Cu2.