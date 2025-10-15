Die Zusammenarbeit zwischen Bybit, DigiFT und UBS uMINT erweitert die Sicherheitenlösung für Institute

DUBAI, VAE, 15. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Bybit , die weltweit zweitgrößte Kryptowährungsbörse nach Handelsvolumen, gab eine strategische Zusammenarbeit mit DigiFT bekannt, um den USD Money Market Investment Fund Token (UBS uMINT) von UBS zu unterstützen, ein Token, das dem ersten tokenisierten Investmentfonds entspricht, der von UBS Asset Management aufgelegt wurde. Durch diese Zusammenarbeit wird Bybit ermöglichen, dass die Anteile des tokenisierten Geldmarktfonds von UBS, die über DigiFT vertrieben werden, als Sicherheiten auf seiner Plattform für den Handel verwendet werden können. Diese Initiative stellt einen wichtigen Meilenstein in Bybits Mission dar, das traditionelle Finanzwesen (TradFi) mit der digitalen Vermögensökonomie zu verbinden.

Der UBS uMINT wird von UBS Asset Management herausgegeben und ist eine Geldmarktanlage, die auf der öffentlichen Ethereum-Blockchain basiert. Der UBS Tokenized Money Market Investment Fund wurde im November 2024 für externe Anleger geöffnet und wird über autorisierte Vertriebspartner vertrieben. DigiFT, eine lizenzierte, auf realen Vermögenswerten (RWA) basierende Smart-Contract-Plattform, die von der Monetary Authority of Singapore und der Hong Kong Securities and Futures Commission reguliert wird, ist derzeit der nach Volumen größte Vertreiber des tokenisierten Geldmarktfonds von UBS.

„DigiFT ist ein Innovator im Bereich des regulierten Blockchain-Vertriebs", sagte Ben Zhou, Co-Founder und CEO von Bybit. „Unsere Zusammenarbeit öffnet die Tür für traditionellere Institutionen, um einen weiteren Nutzen aus ihren tokenisierten Geldmarktprodukten zu ziehen. Durch die Zusammenarbeit mit Bybit können die Anleger des tokenisierten Geldmarktfonds der UBS ihre Bestände sicher und kosteneffizient als Sicherheit für den Handel nutzen. Diese Partnerschaft ist ein weiterer wichtiger Schritt, um eine Brücke zwischen Web2-Finanzierung und Web3-Innovation zu schlagen."

Yoyee Wang, Head von Bybits B2B-Geschäftsbereich, fügte hinzu: „Unser B2B-Team widmet sich der Leitung von Schlüsselinitiativen in den Bereichen Kredite, Verwahrung und strategische Partnerschaften, die es Institutionen ermöglichen, digitale Vermögenswerte sicher und nahtlos in ihren Betrieb zu integrieren. Die Zusammenarbeit mit DigiFT bietet unseren institutionellen Kunden Zugang zu einem hochwertigen, regulierten Produkt, das von einer der weltweit vertrauenswürdigsten Finanzmarken unterstützt wird, und profitieren gleichzeitig von der robusten Abwicklungs- und Liquiditätsinfrastruktur von Bybit."