DXC wird in der Everest-Group-Bewertung von BPS-Anbietern als führend im Bereich Sach- und Haftpflichtversicherung eingestuft

ASHBURN, Virginia, 15. Oktober 2025 /PRNewswire/ --DXC Technology (NYSE: DXC), ein führender globaler Fortune-500-Technologiedienstleister, wurde vom globalen Marktforschungsunternehmen Everest Group in seinem neuen Bericht „Property and Casualty (P&C) Insurance BPS PEAK Matrix Assessment 2025" (BPS-PEAK-Matrix-Bewertung 2025 für Sach- und Unfallversicherungen) als „Leader" eingestuft. DXC wurde außerdem mit dem „Star Performer"-Status ausgezeichnet, da das Unternehmen im Vergleich zur vorherigen, 2023 veröffentlichten Ausgabe des Berichts eine deutliche Vorwärts- und Aufwärtsentwicklung gezeigt hat.

Der Bericht der Everest Group hebt die Stärken von DXC bei der Nutzung von KI hervor, um den Zeit- und Kostenaufwand für Policen- und Datenmigrationen zu reduzieren, bei der Bereitstellung von Business Process Services (BPS), die eng mit den firmeneigenen Assure-Platform-Lösungen von DXC abgestimmt sind, sowie bei der schnellen Entwicklung neuer Fähigkeiten durch eine spezielle Forschungs- und Entwicklungsabteilung für Versicherungen. Der Einsatz von DXC für Innovationen hat dem Unternehmen ermöglicht, Mehrwertlösungen wie KI-Beschleuniger und Assure BPM, welche die Modernisierung von Abläufen für Versicherungskunden auf der ganzen Welt vorantreiben, einzusetzen.

„Das plattformbasierte Modell von DXC Technology, welches auf der Assure-Plattform und der firmeneigenen Versicherungssoftware mit bereichsspezifischer IP basiert, vereinfacht die KI-Bereitstellung und ermöglicht eine kontinuierliche Modernisierung der P&C-Abläufe in großem Umfang", sagt Abhimanyu Awasthi, Praxidirektor bei der Everest Group. „DXC stützt sich auf domänenspezifische Lösungen, fundierte Kenntnisse des Londoner Marktes sowie eine breite geografische Abdeckung und unterstützt geschäftskritische Prozesse in den Bereichen Privat-, Firmen-, Spezial- und Rückversicherung, um Komplexität in operative Vorteile zu verwandeln."

Mit über 40 Jahren Branchenerfahrung ist DXC ein zuverlässiger Partner der Wahl für 21 der 25 größten Versicherer. Als führender Anbieter von Kernversicherungssystemen ist DXC weiterhin innovativ und hilft Versicherern, die Komplexität sowie Kosten von mehr als 1 Milliarde Policen zu reduzieren, die mit DXC-Software verarbeitet werden.