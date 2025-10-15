    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Pressestimme

    97 Aufrufe 97 0 Kommentare 0 Kommentare

    'Volksstimme' zu Tomahawks für Ukraine

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Tomahawks für Ukraine könnten Kriegsdynamik ändern.
    • Russlands Sommeroffensive brachte keine Geländegewinne.
    • Ukraine zeigt Wirkung mit Angriffen auf Treibstoffdepots.

    MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zu Tomahawks für Ukraine:

    "Seit der US-Präsident laut über den Verkauf von Tomahawk-Raketen an Kiew nachgedacht hat, ist wieder Bewegung in die erstarrten Kriegslager gekommen. Für die Russen war die Sommeroffensive nicht mehr als ein Schuss in den Ofen. Durchgreifende Geländegewinne gab es nicht, weswegen die Armeeführung nun mit einer Mobilisierungsoffensive begonnen hat. Umgekehrt haben die Angriffe der Ukraine auf russische Treibstoffdepots Wirkung gezeigt: Der Benzinmangel im Putin-Reich ließ sich nicht mehr verbergen. Werden die Ukrainer nun auch noch mit US-Tomahawks ausgestattet, könnte Kiew in diesem Krieg seit langer Zeit in die Vorhand kommen. Verbunden allerdings mit der Gefahr, dass ein bedrängtes Russland sich noch aggressiver gebärdet."/DP/jha





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Pressestimme 'Volksstimme' zu Tomahawks für Ukraine "Volksstimme" zu Tomahawks für Ukraine: "Seit der US-Präsident laut über den Verkauf von Tomahawk-Raketen an Kiew nachgedacht hat, ist wieder Bewegung in die erstarrten Kriegslager gekommen. Für die Russen war die Sommeroffensive nicht mehr als …