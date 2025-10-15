    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    'Nürnberger Nachrichten' zum Bedeutungsverlust Europas

    Für Sie zusammengefasst
    • Europa hat koloniale Ambitionen abgelegt, gut so.
    • EU muss sich gegen Drohnenangriffe wappnen.
    • Einheitliche Außenpolitik ist dringend erforderlich.

    NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zum Bedeutungsverlust Europas:

    "Es ist gut, dass sich Europa jahrhundertelange Welteroberungsgelüste à la Römisches Imperium, Britisches Empire, Französisches Kolonialreich und erst recht à la NS-Regime abgewöhnt hat. Das hat unermessliches Leid über den Erdball gebracht. Aber jetzt hat sich das Ganze ins Gegenteil verkehrt: Die unentschlossene, auf langwierige demokratische Entscheidungsprozesse angewiesene EU droht zum Spielball anderer zu werden. Was ist dagegen zu unternehmen? Zunächst muss sich die Union selbst verteidigen können, vor allem gegenüber Drohnenangriffen und der asymmetrischen Kriegsführung Russlands mit seinen zahllosen Zündeleien wie Störungen der Infrastruktur und Desinformationskampagnen. Nur wer wehrhaft ist, wird international ernst genommen. Zweitens müssen die Außen- und die Sicherheitspolitik der EU viel mehr aus einem Guss sein als das bisher der Fall ist. Das dürfte vermutlich eine noch schwierigere Aufgabe als die Rüstung sein."/DP/jha





    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
