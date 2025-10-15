    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Pressestimme

    93 Aufrufe 93 0 Kommentare 0 Kommentare

    'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zur Wehrpflicht

    Für Sie zusammengefasst
    • Wehrpflicht notwendig für Bundeswehr-Personalbedarf.
    • Qualität der Streitkräfte durch Vielfalt der Soldaten.
    • Union sollte eigene Rolle bei Aussetzung bedenken.

    FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zur Wehrpflicht:

    "Es gibt gute Gründe für die Wehrpflicht. An erster Stelle steht der Personalbedarf der Bundeswehr. Mit Recht bezweifelt die Union, dass die Ziele mit Freiwilligkeit zu erreichen sind. (.) Bei der Wehrpflicht geht es nicht nur um die Zahl an Soldaten. Es spielt für die Qualität der Streitkräfte auch eine Rolle, dass ihre Soldaten aus unterschiedlichen sozialen und Bildungsschichten gewonnen werden. (.) Die Union sollte aber (.) nicht vergessen, dass sie es war, die die Aussetzung der Wehrpflicht betrieben hat. (.) Bemerkenswert ist das Herumeiern der AfD. Die angeblichen Patrioten wollen sich jetzt nicht auf die Wehrpflicht festlegen, weil der tonangebende Höcke-Flügel die Bundeswehr nicht für einen Krieg zur Verteidigung gegen Putins Russland ertüchtigen möchte. (.) Dabei ist das der eigentliche Grund für die Wehrpflicht."/DP/jha





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Pressestimme 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zur Wehrpflicht "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zur Wehrpflicht: "Es gibt gute Gründe für die Wehrpflicht. An erster Stelle steht der Personalbedarf der Bundeswehr. Mit Recht bezweifelt die Union, dass die Ziele mit Freiwilligkeit zu erreichen sind. (.) Bei der …