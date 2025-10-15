    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    'Nürnberger Nachrichten' zum Bedeutungsverlust Europas

    Für Sie zusammengefasst
    • Bundesregierung plant Losverfahren für Wehrdienst
    • Ungerechtigkeit durch Zufall, verletzt Gleichheitsgrundsatz
    • Freiwilligenwehrdienst attraktiver gestalten, nicht Losverfahren

    NÜRNBERG (dpa-AFX) - "Nürnberger Nachrichten" zum Bedeutungsverlust Europas:

    "Die Bundesregierung erwägt, bei fehlenden Freiwilligen per Los zu entscheiden, welche jungen Männer zum Wehrdienst müssen. Diese "Wehrpflicht per Glücksrad" ist ungerecht: Zufall ersetzt Recht, verletzt den Gleichheitsgrundsatz und untergräbt Vertrauen. Wer gezogen wird, muss Ausbildung oder Beruf unterbrechen, während andere verschont bleiben; die Beschränkung auf Männer ist zudem diskriminierend. Der Aufwand wäre hoch, der militärische Nutzen gering: Kurzzeitrekruten liefern weder Motivation noch Kompetenz. In einer technologischen Armee braucht es gut ausgebildete Profis, nicht eine Zufallstruppe. Eine Teiljahrgangs-Pflicht spaltet die Gesellschaft und wirkt rückwärtsgewandt. Die junge Generation trägt ohnehin hohe Lasten; neue Pflichten müssen gerecht, transparent und planvoll sein. Statt Losverfahren sollte der freiwillige Wehrdienst attraktiver gemacht werden. Reicht das nicht, wäre nur eine allgemeine, geschlechtergerechte Wehrpflicht ein fairer nächster Schritt."/DP/jha





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
