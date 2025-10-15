    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Pressestimme

    93 Aufrufe 93 0 Kommentare 0 Kommentare

    'Frankfurter Rundschau' zur Pflegeversicherung

    Für Sie zusammengefasst
    • Pflegeversicherung wird durch Inflation entwertet.
    • Eigenanteile im Heim wachsen ungebremst weiter.
    • Reformvorschlag bis Jahresende geplant und nötig.

    FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Rundschau" zur Pflegeversicherung:

    "Die Pflegeversicherung ist selbst zum Pflegefall geworden. Ihre Leistungen werden durch die Inflation und Lohnsteigerungen entwertet, so dass die Eigenanteile im Heim ungebremst wachsen und sich die Angehörigen bei der Pflege zu Hause immer seltener professionelle Hilfe hinzuholen können. Ohnehin besteht ein Leistungsdickicht, bei dem kaum noch jemand so recht durchzublicken vermag. Eine Reform ist also überfällig - und so ist es lobenswert, dass die Bund-Länder-Arbeitsgruppe ihren Zeitplan einhält und pünktlich einen Zwischenbericht vorgelegt hat, auf dessen Grundlage dann bis zum Jahresende ein Reformvorschlag fertiggestellt werden soll. Der Bericht hat es in sich, denn er stellt erste Weichen: Die Arbeitsgruppe erteilt den Überlegungen aus der Union eine Absage, aus Spargründen in der Pflege Karenzzeiten einzuführen, in denen es trotz festgestellter Pflegebedürftigkeit keine Leistungen gibt. Gleichzeitig wendet sich die Kommission dagegen, den Pflegegrad 1 abzuschaffen."/DP/jha





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Pressestimme 'Frankfurter Rundschau' zur Pflegeversicherung "Frankfurter Rundschau" zur Pflegeversicherung: "Die Pflegeversicherung ist selbst zum Pflegefall geworden. Ihre Leistungen werden durch die Inflation und Lohnsteigerungen entwertet, so dass die Eigenanteile im Heim ungebremst wachsen und sich …