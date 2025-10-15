    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Pressestimme

    'Augsburger Allgemeine' über Pläne der Koalition zur Wehrpflicht

    Für Sie zusammengefasst
    • Koalition findet keinen klaren Weg zur Wehrpflicht.
    • Alte Wehrpflicht von 2011 war eine gute Lösung.
    • Generalmobilmachung könnte alle Männer einziehen.

    AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" über die Pläne der Koalition zur Wehrpflicht:

    "Die Regierungsparteien tun sich schwer, einen gangbaren Weg zu finden. Dabei ist der schon vorgezeichnet. Die alte, 2011 ausgesetzte Wehrpflicht war eine gute Lösung: Sie übte Druck aus, ließ über die Möglichkeiten des Zivildienstes und der sogenannten Totalverweigerung aber alle von der Leine, die nicht kämpfen wollen - wobei oft vergessen wird, dass etwa im Falle einer Generalmobilmachung ohnehin alle (Männer) eingezogen werden können. Da braucht es für eine neue Wehrpflicht keine überbordende Bürokratie, keine Fragebögen und was derzeit noch so alles diskutiert wird."/DP/jha





    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

