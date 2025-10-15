    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    97 Aufrufe 97 0 Kommentare 0 Kommentare

    Zweiter Tag im Prozess gegen Benko - Urteil erwartet

    Für Sie zusammengefasst
    • Prozess gegen René Benko wird am Mittwoch fortgesetzt.
    • Zeugen sollen über Gläubigerschädigung aussagen.
    • Benko drohen bis zu zehn Jahre Haft bei Verurteilung.

    INNSBRUCK (dpa-AFX) - Der Prozess gegen den österreichischen Investor René Benko um eine mögliche Schädigung seiner Gläubiger wird am Mittwoch (9.00 Uhr) fortgesetzt. Vor dem Landgericht Innsbruck sollen am zweiten Prozesstag mehrere Zeugen aussagen. Es geht um den Vorwurf der Staatsanwaltschaft, dass der 48-jährige Ex-Milliardär bei seiner Insolvenz als Einzelunternehmer erhebliche Beträge vor dem Zugriff seiner Gläubiger retten wollte.

    Auf das Delikt aus dem österreichischen Strafrecht, der sogenannten betrügerischen Krida, stehen bis zu zehn Jahre Haft. Es wird mit einem Urteil noch am Mittwoch gerechnet.

    Aktuelles Verfahren nur ein kleiner Ausschnitt aus den Ermittlungen

    Zum Auftakt des Verfahrens hatte sich Benko "nicht schuldig" bekannt. Sein Anwalt wies die Vorwürfe vehement zurück. Laut Anklage hat Benko einen nicht vertretbaren Miet- und Betriebskostenvorschuss für vier Jahre in Höhe von etwa 360.000 Euro für ein Anwesen bezahlt. Außerdem habe er 300.000 Euro an seine Mutter überwiesen, so der Verdacht.

    Benko sitzt seit neun Monaten in Untersuchungshaft. Sein Immobilien- und Handelsimperium Signa war ab Herbst 2023 zusammengebrochen. Es ist die größte Pleite in der jüngeren Geschichte Österreichs. Das aktuelle Verfahren ist nur ein kleiner Ausschnitt aus den insgesamt 14 Ermittlungssträngen allein in Österreich. Auch die Justiz in Deutschland und Italien ermittelt gegen Benko./mrd/DP/jha






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Zweiter Tag im Prozess gegen Benko - Urteil erwartet Der Prozess gegen den österreichischen Investor René Benko um eine mögliche Schädigung seiner Gläubiger wird am Mittwoch (9.00 Uhr) fortgesetzt. Vor dem Landgericht Innsbruck sollen am zweiten Prozesstag mehrere Zeugen aussagen. Es geht um den …