Zweiter Tag im Prozess gegen Benko - Urteil erwartet

INNSBRUCK (dpa-AFX) - Der Prozess gegen den österreichischen Investor René Benko um eine mögliche Schädigung seiner Gläubiger wird am Mittwoch (9.00 Uhr) fortgesetzt. Vor dem Landgericht Innsbruck sollen am zweiten Prozesstag mehrere Zeugen aussagen. Es geht um den Vorwurf der Staatsanwaltschaft, dass der 48-jährige Ex-Milliardär bei seiner Insolvenz als Einzelunternehmer erhebliche Beträge vor dem Zugriff seiner Gläubiger retten wollte.

Auf das Delikt aus dem österreichischen Strafrecht, der sogenannten betrügerischen Krida, stehen bis zu zehn Jahre Haft. Es wird mit einem Urteil noch am Mittwoch gerechnet.