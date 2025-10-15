81 0 Kommentare Cicor Technologies: Trotz Herausforderungen boomt der Auftragseingang!

Cicor Technologies Ltd hat im dritten Quartal 2025 beeindruckende Zahlen vorgelegt. Mit einem Umsatzanstieg von 33% auf CHF 160,1 Millionen setzt das Unternehmen ein starkes Zeichen. Der YTD-Umsatz stieg um 25,4% auf CHF 440,8 Millionen. Ein Auftragseingang von CHF 174,5 Millionen und eine Book-to-Bill-Rate von 1,09 unterstreichen die Nachfrage. In den Kernmärkten Medizintechnik, Industrie sowie Luftfahrt, Raumfahrt und Verteidigung konnte Cicor seine Position festigen. Trotz eines organischen Umsatzrückgangs von 1,1% im dritten Quartal bleibt die Perspektive positiv.

