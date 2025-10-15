Cicor Technologies: Trotz Herausforderungen boomt der Auftragseingang!
Cicor Technologies Ltd hat im dritten Quartal 2025 beeindruckende Zahlen vorgelegt. Mit einem Umsatzanstieg von 33% auf CHF 160,1 Millionen setzt das Unternehmen ein starkes Zeichen. Der YTD-Umsatz stieg um 25,4% auf CHF 440,8 Millionen. Ein Auftragseingang von CHF 174,5 Millionen und eine Book-to-Bill-Rate von 1,09 unterstreichen die Nachfrage. In den Kernmärkten Medizintechnik, Industrie sowie Luftfahrt, Raumfahrt und Verteidigung konnte Cicor seine Position festigen. Trotz eines organischen Umsatzrückgangs von 1,1% im dritten Quartal bleibt die Perspektive positiv.
- Cicor Technologies Ltd hat im 3. Quartal 2025 einen Umsatzanstieg von 33% auf CHF 160,1 Millionen verzeichnet, mit einem YTD-Umsatz von CHF 440,8 Millionen (Steigerung um 25,4%).
- Der Auftragseingang beträgt CHF 174,5 Millionen, was einer Book-to-Bill-Rate von 1,09 entspricht.
- Die Cicor Gruppe konnte ihre Position in den Kernmärkten Medizintechnik, Industrie sowie Luftfahrt, Raumfahrt und Verteidigung in Europa weiter stärken, trotz eines organischen Umsatzrückgangs von 1,1% im dritten Quartal.
- Der Rückgang ist auf die Division Advanced Substrates (AS) zurückzuführen, bedingt durch Lagerabbau im Medizinbereich und die Schließung des Standortes in Ulm.
- Die Division Electronic Manufacturing Services (EMS) erzielte leichtes organisches Wachstum und gewann Marktanteile, trotz eines allgemeinen Rückgangs im EMS-Markt in Europa um 8,1% im ersten Halbjahr 2025.
- Neue Aufträge, insbesondere im A&D-Bereich, sollen die positive Tendenz im letzten Quartal des Jahres weiter stärken.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Cicor Technologies ist am 15.10.2025.
Der Kurs von Cicor Technologies lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 211,00EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 211,50EUR das entspricht einem Plus von +0,24 % seit der Veröffentlichung.
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.