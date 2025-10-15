RoboMarkets - Technische Analyse DAX (15.10.2025)

Marktupdate: Technische Analyse - RoboMarkets

Der deutsche Leitindex befindet sich aufgrund des deutlichen Rückgangs am vergangenen Freitag wieder im übergeordneten Seitwärtstrend. Es ist also somit noch nichts Dramatisches passiert. Der DAX tendiert zudem weiterhin oberhalb der für die Trendfolge wichtigen Ichimoku-Wolke. Dies gibt dem DAX weiterhin die nötige chart- und markttechnische Stabilität und zum anderen auch eine gewisse Hoffnung auf eine nochmalige kurzfristige Gegenbewegung am heutigen Mittwoch. Es ist damit zu rechnen, dass der DAX leicht positiv in den heutigen Handel startet. Auffällig ist überdies, dass die 200-Tage-Linie nun nahezu punktgleich mit der unteren Seitwärtslinie sowie dem Unteren Bollinger-Band verläuft. Dies spricht dafür, dass der übergeordnete Seitwärtstrend bis dato nicht ernsthaft in Gefahr zu sein scheint.

Die Markttechnik ist übergeordnet positiv – kurzfristig nicht mehr überkauft. Der Trendfolgeindikator MACD zeigt sich positiv. Der zweite Trendfolger, der Ichimoku-Indikator, ist ebenfalls nach wie vor als positiv anzusehen. Die Slow-Stochastik zeigt sich wieder neutral. Das Mittlere Bollinger-Band (24.007) fungiert zusammen mit der 38-Tage-Linie (23.922) als markttechnische Unterstützungsmarke. Dem Gap bei 24.162 gilt weiterhin die primäre Aufmerksamkeit. Heutige Tagesbandbreite: 24.449 bis 24.007.