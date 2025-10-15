Kleines Plus erwartet dank Hoffnungen auf US-Zinssenkungen

Derweil warten erste europäische Schwergewichte mit ihren Quartalsbilanzen auf. Am Mittwochmorgen etwa veröffentlichte der Ausrüster der Chip-Industrie ASML Geschäftszahlen. Das Unternehmen verbuchte im dritten Quartal mehr Bestellungen als erwartet. Das Zahlenwerk könnte die Kurse der gesamten Branche bewegen./bek/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ASML Holding Aktie

Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,27 % und einem Kurs von 24.351 auf Lang & Schwarz (15. Oktober 2025, 07:23 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ASML Holding Aktie um +0,41 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +24,21 %.

Die Marktkapitalisierung von ASML Holding bezifferte sich zuletzt auf 339,24 Mrd..

ASML Holding zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 6,6133. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0500 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 876,43EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 640,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 1.000,00EUR was eine Bandbreite von -26,68 %/+14,56 % bedeutet.