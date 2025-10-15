DAX-FLASH
Kleines Plus erwartet dank Hoffnungen auf US-Zinssenkungen
- Dax zeigt leichte Kursgewinne, 0,4% höher erwartet.
- Hoffnung auf Zinssenkungen in den USA stützt Markt.
- ASML übertrifft Erwartungen mit Quartalszahlen.
(Wochentag berichtigt.)
FRANKFURT (dpa-AFX) - Das Auf und Ab auf hohem Niveau am deutschen Aktienmarkt dürfte sich zur Wochenmitte fortsetzen. Nachdem der Leitindex Dax am Vortag den tiefsten Stand seit Monatsanfang ausgelotet hatte, sind am Mittwoch leichte Kursgewinne zu erwarten. Die Hoffnung auf sinkende Zinsen in den USA verleiht etwas Rückenwind. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex Dax gut zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,4 Prozent höher bei 24.340 Zählern.
Der US-Notenbankchef Jerome Powell betonte am Dienstag die sich weiter eintrübenden Perspektiven am Arbeitsmarkt. Dies ließ Marktteilnehmer auf eine weitere Zinssenkung in diesem Monat hoffen und gab den Kursen an der Wall Street zeitweise deutlich Auftrieb. Dem steht allerdings der nach wie vor mit harten Bandagen ausgetragene Handelskonflikt zwischen den USA und China gegenüber.
Derweil warten erste europäische Schwergewichte mit ihren Quartalsbilanzen auf. Am Mittwochmorgen etwa veröffentlichte der Ausrüster der Chip-Industrie ASML Geschäftszahlen. Das Unternehmen verbuchte im dritten Quartal mehr Bestellungen als erwartet. Das Zahlenwerk könnte die Kurse der gesamten Branche bewegen./bek/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ASML Holding Aktie
Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,27 % und einem Kurs von 24.351 auf Lang & Schwarz (15. Oktober 2025, 07:23 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ASML Holding Aktie um +0,41 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +24,21 %.
Die Marktkapitalisierung von ASML Holding bezifferte sich zuletzt auf 339,24 Mrd..
ASML Holding zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 6,6133. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0500 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 876,43EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 640,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 1.000,00EUR was eine Bandbreite von -26,68 %/+14,56 % bedeutet.
