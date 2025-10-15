Chipsausrüster ASML bestätigt Ausblick - zurückhaltend für 2026
- ASML bekräftigt Prognosen für starkes Q4 2025.
- Umsatz im Q4 zwischen 9,2 und 9,8 Mrd. Euro.
- KI bleibt Wachstumstreiber, China-Nachfrage sinkt.
VELDHOVEN (dpa-AFX) - Der Chipausrüster ASML hat seine Prognosen für das laufende Jahr bekräftigt. Das Unternehmen erwarte ein starkes viertes Quartal, sagte Unternehmenschef Christophe Fouquet am Mittwoch laut einer Mitteilung. Der Umsatz soll in den letzten drei Monaten des Gesamtjahres 2025 zwischen 9,2 und 9,8 Milliarden Euro liegen. Für die Bruttomarge werde 51 bis 53 Prozent angepeilt. ASML setzt dabei weiterhin auf die Künstliche Intelligenz (KI) als Wachstumstreiber.
In den drei Monaten bis Ende September ging der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal um gut zwei Prozent auf 7,5 Milliarden Euro zurück, wie der Hersteller von Lithographiesystemen im niederländischen Veldhoven mitteilte. Die Bruttomarge sank von 53,7 im zweiten Quartal auf 51,6 Prozent, fiel damit aber besser aus als von Analysten erwartet. Das Neugeschäft ging auf 5,4 Milliarden Euro zurück, nach 5,5 Milliarden Euro im Vorquartal. Damit übertraf ASML aber die Erwartungen der Analysten.
ASML, dessen Maschinen zur Herstellung von Halbleitern benötigt werden, sieht sich derzeit Exportrestriktionen nach China für seine neuesten Maschinen ausgesetzt. Zudem kämpfen große Chiphersteller wie Intel oder Samsung mit Problemen.
Für das kommende Geschäftsjahr, das ASML als Wachstumsjahr in Aussicht gestellt hatte, zeigte sich Konzernchef Fouquet zurückhaltend. So sehe man anhaltend starke Entwicklungen bei den Kunden aus der KI-Branche. Gleichzeitig erwarte das Unternehmen, dass die Nachfrage in China und damit auch der Gesamtumsatz in dem asiatischen Land 2026 deutlich zurückgehen werde. "Wir gehen nicht davon aus, dass der Gesamtumsatz 2026 unter dem von 2025 liegen wird." Weitere Details zu 2026 will das Unternehmen im Januar bekannt geben./mne/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ASML Holding Aktie
Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,06 % und einem Kurs von 868,1 auf Lang & Schwarz (15. Oktober 2025, 07:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ASML Holding Aktie um +0,41 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +24,21 %.
Die Marktkapitalisierung von ASML Holding bezifferte sich zuletzt auf 339,24 Mrd..
ASML Holding zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 6,6133. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0500 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 876,43EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 640,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 1.000,00EUR was eine Bandbreite von -26,66 %/+14,59 % bedeutet.
ASML / 60-MIN / XETRA / 16-07-2025
Bild: 19655_20250716094335_ASML-DAY-XETRA
Denn die Antwort auf diese Frage, wird wohl entscheidend sein, ob man an dieser Marke einsteigen/zukaufen kann, so man es denn plant. Immerhin wird die Aktie heute mit einem kräftigen Abschlag gegenüber gestern gehandelt, wobei der eher nüchterne Outlook der GF die USA heute allerdings zu noch mehr Korrekturpotenzial triggern könnte und wir zeitnah noch günstigere Kurse präsentiert bekommen, was im Halbleitersektor ja eigentlich schon als Normalität angesehen werden sollte.