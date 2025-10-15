Die größten Aufsteiger der Woche vom 08.10.-15.10.2025 in der wO Community
Foto: Sebastian Christoph Gollnow - dpa
Liebe wallstreetONLINE Nutzer,
in wöchentlichen Abschnitten stellen wir Ihnen die Top15 Aufsteiger-Aktien unserer Community vor. Wir zeigen Ihnen die Werte, die innerhalb der letzten Woche den größten Zuwachs in der Aufmerksamkeit unserer Community verzeichneten. Oftmals handelt es sich um Werte, bei denen wichtige Ereignisse wie Adhocs eingetreten sind oder die Quartalszahlen anstehen. Schauen Sie gerne mal vorbei und diskutieren Sie mit.
Jeden Mittwoch um 8:00 stellen wir Ihnen die interessantesten Werte vor.
Viel Spaß beim Gebrauch dieser übersichtlichen, kumulierten Wertpapier Darstellung!
Energy Transition Minerals
Monatsperformance: +49,47 %
Platz 1
Nova Minerals
Monatsperformance: +186,36 %
Platz 2
BioNTech
Monatsperformance: +8,03 %
Platz 3
TeamViewer
Monatsperformance: -6,99 %
Platz 4
Electra Battery Materials
Monatsperformance: +115,91 %
Platz 5
PUMA
Monatsperformance: +9,32 %
Platz 6
Novavax
Monatsperformance: +6,51 %
Platz 7
Redcare Pharmacy
Monatsperformance: +16,90 %
Platz 8
DeFi Technologies
Monatsperformance: -21,57 %
Platz 9
ITM Power
Monatsperformance: +34,94 %
Platz 10
Borussia Dortmund
Monatsperformance: -3,14 %
Platz 11
