Abcourt kündigt vermittelte Privatplatzierung mit einem Bruttoerlös von bis zu 8,5 Mio. $ an

Rouyn-Noranda, Kanada, 14. Oktober 2025 / IRW-Press / Abcourt Mines Inc. („Abcourt“ oder das „Unternehmen“) (TSX Venture: ABI) (OTCQB: ABMBF) freut sich bekannt zu geben, dass es eine Vereinbarung mit Red Cloud Securities Inc. (der „Lead Agent“) abgeschlossen hat, die als Lead Agent und alleiniger Bookrunner im Namen eines Konsortiums von Vermittlern (zusammen die „Agenten“) im Zusammenhang mit einer vermittelten „Best-Efforts“-Privatplatzierung (das „vermarktete Emissionsangebot“) mit einem Gesamtbruttoerlös von bis zu 8.500.000 $ fungieren wird. Das Angebot erfolgt durch den Verkauf von (i) bis zu 41.666.666 Flow-Through-Einheiten des Unternehmens, die an gemeinnützige Anleger verkauft werden sollen (jeweils eine „Charity-FT-Einheit“), zu einem Preis von 0,12 $ pro Charity-FT-Einheit, und (ii) bis zu 41.176.471 Einheiten des Unternehmens (jeweils eine „Einheit“) zu einem Preis von 0,085 $ pro Einheit (der „Einheitspreis“).

Jede Charity-FT-Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (jede eine „FT-Aktie“), die als eine „Flow-Through-Aktie“ im Sinne von Unterabschnitt 66(15) des Income Tax Act (Kanada) (das „Steuergesetz“) begeben wird, und einem Stammaktienkaufwarrant (jeder ein „Warrant“). Jeder Warrant berechtigt seinen Inhaber bis zu dem Tag, der 36 Monate nach dem Abschlussdatum (wie hierin definiert) liegt, zum Erwerb einer Stammaktie des Unternehmens (jede eine „Warrant-Aktie“) zum Preis von 0,12 $ pro Warrant-Aktie.

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (jede eine „Einheitsaktie“) und einem Warrant, wobei jeder Warrant den entsprechenden Inhaber innerhalb eines Zeitraums von 36 Monaten nach dem Abschlussdatum zum Erwerb einer Warrant-Aktie des Unternehmens zum Preis von 0,12 $ pro Warrant-Aktie berechtigt.

Die Charity-FT-Einheiten und Einheiten werden in den kanadischen Provinzen Alberta, British Columbia, Manitoba, Ontario, Saskatchewan und Québec gemäß der Listed Issuer Financing Exemption (Ausnahmeregelung für Finanzierungen börsennotierter Emittenten) nach Teil 5A der Vorschrift National Instrument 45-106 - Prospectus Exemptions, geändert durch die Coordinated Blanket Order 45-935 – Exemptions from Certain Conditions of the Listed Issuer Financing Exemption (die „Listed Issuer Financing Exemption“), im Rahmen einer vermittelten Privatplatzierung auf „Best Efforts“-Basis angeboten. Die gemäß der Listed Issuer Financing Exemption begebenen Wertpapiere sollten nach den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen sofort frei handelbar sein, wenn sie an Käufer mit Wohnsitz in Kanada verkauft werden.