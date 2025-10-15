ARM Holdings Aktie attackiert Allzeithochs

Das bisherige Allzeithoch markierte ARM Holdings bei 188,75 US-Dollar im Juli 2024, diesen Bereich fasst der Wert nun wieder ins Auge, nachdem zuvor ein Horizontalwiderstand bei 168,31 US-Dollar aus Sommer dieses Jahres überwunden werden konnte. Lediglich ein Sprung aus dem laufenden Abwärtstrend ist noch nicht gelungen, könnte angesichts der Aufwärtsdynamik aber schon bald geknackt werden und würde mittelfristig Kurspotenzial auf 232,80 und darüber in den Bereich von 267,67 US-Dollar entfalten. Um hiervon bestmöglich zu profitieren, könnte beispielsweise der mit einem Hebel von 10,1 ausgestattete Turbo-Call-Optionsschein WKN DU4ANP zum Einsatz kommen. Auf der Unterseite müsste bei einem Kursrutsch unter 153,00 US-Dollar zwingend mit einem neuerlichen Test des 50-Wochen-Durchschnitts bei 137,37 US-Dollar gerechnet werden. Unterhalb von 125,00 US-Dollar verliert die inverse SKS-Formation dagegen vollständig ihre Gültigkeit.

1. Long-Position über 177,00 US-Dollar eröffnen , Stopp unter 165,00 US-Dollar platzieren. Kursziel 188,75 US-Dollar

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

ARM Holdings Plc. ADR (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU4ANP Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,49 - 1,50 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 156,59 US-Dollar Basiswert: ARM Holdings Plc. ADR KO-Schwelle: 156,59 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 172,86 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 188,75 US-Dollar Hebel: 10,11 Kurschance: + 85 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DQ5FU0 Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 1,48 - 1,49 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 189,7995 US-Dollar Basiswert: ARM Holdings Plc. ADR KO-Schwelle: 189,7995 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 172,86 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 9,90 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.