Gewinnmitnahmen!

Typischerweise wurden nach soliden Quartalszahlen Gewinne seitens der Investoren realisiert und führten das Wertpapier auf die Horizontalunterstützung sowie den 50-Tage-Durchschnitt um 753,36 US-Dollar talwärts. Aus der wellentechnischen Berechnung ergibt sich aber weiteres Korrekturpotenzial mindestens auf 721,63 US-Dollar und kann im laufenden Abwärtstrend auf einem erhöhten Kursniveau als Short-Ansatz fungieren. Hierbei wäre der Bereich um 777,02 US-Dollar als potenzieller Short-Bereich vorzumerken. Endgültige Gewissheit wird man aber erst unterhalb von 753,36 US-Dollar erhalten, obwohl sich derzeit keine Anzeichen auf eine nachhaltige Stabilisierung abzeichnen. Auf der Oberseite müsste Goldman Sachs mindestens auf Tagesbasis über 791,41 US-Dollar ausbrechen, um eine erneute Chance auf einen Test des bisherigen Rekordhochs bei 825,25 US-Dollar zu erhalten.

1. Long-Position über 791,41 US-Dollar eröffnen , Stopp unter 760,00 US-Dollar platzieren. Kursziele 825,25/856,52 US-Dollar

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Goldman Sachs Group Inc. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU2R95 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 4,94 - 4,96 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 728,7853 US-Dollar Basiswert: Goldman Sachs Group Inc. KO-Schwelle: 728,7853 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 782,13 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 856,52 US-Dollar Hebel: 13,66 Kurschance: + 100 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DY96A2 Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 5,44 - 5,46 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 844,4897 US-Dollar Basiswert: Goldman Sachs Group Inc. KO-Schwelle: 844,4897 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 782,13 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 12,36 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

