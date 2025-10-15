    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsASML Holding AktievorwärtsNachrichten zu ASML Holding

    Aktie vorbörslich im Plus

    1065 Aufrufe 1065 0 Kommentare 0 Kommentare

    ASML übertrifft die Erwartungen: Aber das Wachstums schwächelt

    Europas wertvollster Konzern verbucht mehr Bestellungen als erwartet, geht aber für das kommende Jahr von keinem Wachstum beim Umsatz aus. Das Sorgenkind heißt China.

    Für Sie zusammengefasst
    • ASML übertrifft Bestellungen, Umsatzprognose bleibt flach.
    • China-Geschäft schwächelt, geopolitische Risiken steigen.
    • Starke KI-Nachfrage treibt Wachstum, Aktie steigt stark.
    • Report: Epische Goldpreisrallye
    Aktie vorbörslich im Plus - ASML übertrifft die Erwartungen: Aber das Wachstums schwächelt
    Foto: Copyright © (ASML)/ van Overbeeke

    Der niederländische Chipmaschinen-Hersteller ASML hat für das dritte Quartal Buchungen in Höhe von 5,4 Milliarden Euro verzeichnet. Das waren zwar weniger als im Vorquartal, aber immer noch mehr als die von Analysten im Schnitt erwarteten 4,9 Milliarden Euro. Die Umsätze im dritten Quartal lagen bei 7,5 Milliarden Euro und damit leicht unter den Prognosen von 7,7 Milliarden Euro.

    CEO Christophe Fouquet betonte, dass die Nachfrage insbesondere bei hochmodernen EUV-Maschinen für KI-Chips anhält, während das Geschäft in China deutlich rückläufig sein dürfte. ASML hat im dritten Quartal die Analystenerwartungen übertroffen und signalisiert, dass der Umsatz 2026 mindestens auf dem Niveau von 2025 liegen dürfte. Angetrieben wird das Wachstum vor allem durch die starke Nachfrage nach Maschinen für künstliche Intelligenz.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu ASML Holding NV!
    Long
    813,41€
    Basispreis
    6,76
    Ask
    × 13,66
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    898,84€
    Basispreis
    2,83
    Ask
    × 13,51
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    ASML Holding

    +3,26 %
    +0,88 %
    +24,23 %
    +24,66 %
    +7,79 %
    +117,93 %
    +155,21 %
    +1.039,20 %
    +3.215,72 %
    ISIN:NL0010273215WKN:A1J4U4

    Gleichzeitig warnt ASML vor geopolitischen Risiken: US-Beschränkungen und Handelsstreitigkeiten mit China könnten die Verkäufe dort belasten. Im dritten Quartal entfielen 42 Prozent der Umsätze auf China, nach 27 Prozent im Vorquartal.

    Die ASML-Aktie hat seit Anfang September fast 40 Prozent zugelegt, vor allem in Erwartung eines boomenden KI-Geschäfts. Die Niederländer sind damit wieder das wertvollste Unternehmen Europas. Nach Ankündigung der Zahlen ging es für die Aktie bei Tradegate am Mittwochmorgen rund 3,7 Prozent aufwärts.

    "Wir sehen weiterhin positive Impulse bei KI-Investitionen, die sich auf immer mehr Kunden ausweiten", erklärte Fouquet laut Bloomberg. Allein OpenAI investiert nach eigenen Angaben in Rechenzentren und Chips im Volumen von mehr als einer Billion US-Dollar. Auch Großkunden wie Taiwan Semiconductor Manufacturing und Samsung melden starke Nachfrage nach KI-Chips. 

    Das Unternehmen plant, seine Jahresumsätze bis 2030 auf bis zu 60 Milliarden Euro zu steigern, verglichen mit 28,3 Milliarden Euro im Vorjahr. Auch ein Ausbau der Belegschaft am Hauptsitz in Veldhoven ist vorgesehen. 

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

    Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,35 % und einem Kurs von 872,8EUR auf Tradegate (15. Oktober 2025, 08:11 Uhr) gehandelt.


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 915,60, was eine Steigerung von +8,15% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Epische Goldpreisrallye
    3 Outperformer mit massivem Potenzial
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Aktie vorbörslich im Plus ASML übertrifft die Erwartungen: Aber das Wachstums schwächelt Europas wertvollster Konzern verbucht mehr Bestellungen als erwartet, geht aber für das kommende Jahr von keinem Wachstum beim Umsatz aus. Das Sorgenkind heißt China.