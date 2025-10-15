    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Vegane Burger

    Lidl bietet neue Sorten / Der Lebensmitteleinzelhändler nimmt vier vegane Alternativen in sein Sortiment in Deutschland auf und setzt damit ein Zeichen in der aktuellen Debatte (FOTO)

    Bad Wimpfen (ots) - Ob klassische Gemüsevariante, Spicy Bean, Chicken Style oder
    Fisch - Veganer, Vegetarier und Flexitarier finden im Sortiment von Lidl in
    Deutschland künftig eine vielfältige Auswahl an veganen Burger-Patty-Varianten.
    Ab sofort sind die Produkte unter der veganen, mehrfach ausgezeichneten
    Lidl-Eigenmarke Vemondo zu einem Preis von 2,49 Euro in den Filialen verfügbar.

    Lidl in Deutschland ist im Hinblick auf die Debatte rund um pflanzliche Produkte
    und ihre Bezeichnung überzeugt, dass vertraute Begriffe wie "Burger" auch für
    vegane Produkte wichtige Orientierungshilfen für Verbraucher darstellen. Sie
    ermöglichen eine bewusste und informierte Kaufentscheidung.

    Vemondo-Sortiment wächst

    Die veganen Burger Patties im "Chicken Style" und der vegane Fisch-Burger, der
    in ersten Regionen erhältlich ist, orientieren sich geschmacklich an ihren
    tierischen Namensgebern. Gleichzeitig bietet Lidl in Deutschland mit der
    klassischen Gemüsevariante sowie der Sorte Spicy Bean vegane Burger Patties im
    Eigenmarkensortiment an, die bewusst kein Pendant zu konventionellen tierischen
    Produkten darstellen. Sie zeichnen sich geschmacklich vielmehr durch ihre
    Gemüsebasis aus.

    Mit dem stetigen Ausbau seines veganen Sortiments unterstreicht Lidl
    kontinuierlich seine Vorreiterrolle im preisgünstigen Plant-Based-Segment. Erst
    kürzlich erweiterte der Lebensmitteleinzelhändler beispielsweise die
    erfolgreiche "No"-Produktlinie um eine vegane Butter und einen veganen Joghurt
    (weitere Informationen unter diesem Link
    (https://unternehmen.lidl.de/pressreleases/2025/250812_vemondo_neuheiten) ).
    Auch einen veganen Flammkuchen der Eigenmarke Vemondo finden die Kunden seit
    kurzer Zeit in den Lidl-Regalen.

    "Mit unserem veganen Angebot wollen wir insbesondere auch Flexitarier
    ansprechen, die sich nachhaltiger ernähren und dennoch eine große Produktauswahl
    haben möchten. Daher suchen wir stets nach neuen Möglichkeiten, unser Angebot an
    pflanzlichen Produkten zu erweitern und machen diese für unsere Kunden ohne
    Preisnachteile zugänglich", betont Arne Wiest, Leiter Einkauf Food der Lidl
    Dienstleistung GmbH & Co. KG.

    Weitere Informationen zu Lidl in Deutschland finden Sie hier
    (https://unternehmen.lidl.de) .

    Pressekontakt:

    Pressestelle Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG
    07063/931 60 90 · mailto:presse@lidl.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/58227/6137757
    OTS: Lidl




    Verfasst von news aktuell
