Lidl bietet neue Sorten / Der Lebensmitteleinzelhändler nimmt vier vegane Alternativen in sein Sortiment in Deutschland auf und setzt damit ein Zeichen in der aktuellen Debatte (FOTO)

Bad Wimpfen (ots) - Ob klassische Gemüsevariante, Spicy Bean, Chicken Style oder

Fisch - Veganer, Vegetarier und Flexitarier finden im Sortiment von Lidl in

Deutschland künftig eine vielfältige Auswahl an veganen Burger-Patty-Varianten.

Ab sofort sind die Produkte unter der veganen, mehrfach ausgezeichneten

Lidl-Eigenmarke Vemondo zu einem Preis von 2,49 Euro in den Filialen verfügbar.



Lidl in Deutschland ist im Hinblick auf die Debatte rund um pflanzliche Produkte

und ihre Bezeichnung überzeugt, dass vertraute Begriffe wie "Burger" auch für

vegane Produkte wichtige Orientierungshilfen für Verbraucher darstellen. Sie

ermöglichen eine bewusste und informierte Kaufentscheidung.





Vemondo-Sortiment wächst



Die veganen Burger Patties im "Chicken Style" und der vegane Fisch-Burger, der

in ersten Regionen erhältlich ist, orientieren sich geschmacklich an ihren

tierischen Namensgebern. Gleichzeitig bietet Lidl in Deutschland mit der

klassischen Gemüsevariante sowie der Sorte Spicy Bean vegane Burger Patties im

Eigenmarkensortiment an, die bewusst kein Pendant zu konventionellen tierischen

Produkten darstellen. Sie zeichnen sich geschmacklich vielmehr durch ihre

Gemüsebasis aus.



Mit dem stetigen Ausbau seines veganen Sortiments unterstreicht Lidl

kontinuierlich seine Vorreiterrolle im preisgünstigen Plant-Based-Segment. Erst

kürzlich erweiterte der Lebensmitteleinzelhändler beispielsweise die

erfolgreiche "No"-Produktlinie um eine vegane Butter und einen veganen Joghurt

(weitere Informationen unter diesem Link

(https://unternehmen.lidl.de/pressreleases/2025/250812_vemondo_neuheiten) ).

Auch einen veganen Flammkuchen der Eigenmarke Vemondo finden die Kunden seit

kurzer Zeit in den Lidl-Regalen.



"Mit unserem veganen Angebot wollen wir insbesondere auch Flexitarier

ansprechen, die sich nachhaltiger ernähren und dennoch eine große Produktauswahl

haben möchten. Daher suchen wir stets nach neuen Möglichkeiten, unser Angebot an

pflanzlichen Produkten zu erweitern und machen diese für unsere Kunden ohne

Preisnachteile zugänglich", betont Arne Wiest, Leiter Einkauf Food der Lidl

Dienstleistung GmbH & Co. KG.



Weitere Informationen zu Lidl in Deutschland finden Sie hier

(https://unternehmen.lidl.de) .



