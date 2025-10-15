    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBrenntag AktievorwärtsNachrichten zu Brenntag
    41 Aufrufe 41 0 Kommentare 0 Kommentare

    JPMORGAN stuft Brenntag auf 'Underweight'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Brenntag von 51,50 auf 45,40 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Das Branchenumfeld bleibe wegen zyklischen und strukturellen Gegenwinds schwierig, schrieb Chetan Udeshi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Daher habe er die Gewinnerwartungen für den Chemikalienhändler reduziert./rob/mis/bek

    Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / 19:41 / BST
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2025 / 00:15 / BST

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Brenntag Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,21 % und einem Kurs von 47,64EUR auf Tradegate (15. Oktober 2025, 08:10 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Chetan Udeshi
    Analysiertes Unternehmen: Brenntag
    Aktieneinstufung neu: negativ
    Kursziel neu: 45,40
    Kursziel alt: 51,50
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 45,40, was einem Rückgang von -4,02% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    JPMORGAN stuft Brenntag auf 'Underweight' Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Brenntag von 51,50 auf 45,40 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Das Branchenumfeld bleibe wegen zyklischen und strukturellen Gegenwinds schwierig, schrieb Chetan Udeshi in einer am …