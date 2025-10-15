JPMORGAN stuft Brenntag auf 'Underweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Brenntag von 51,50 auf 45,40 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Das Branchenumfeld bleibe wegen zyklischen und strukturellen Gegenwinds schwierig, schrieb Chetan Udeshi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Daher habe er die Gewinnerwartungen für den Chemikalienhändler reduziert./rob/mis/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / 19:41 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Brenntag Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,21 % und einem Kurs von 47,64EUR auf Tradegate (15. Oktober 2025, 08:10 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Chetan Udeshi
Analysiertes Unternehmen: Brenntag
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 45,40
Kursziel alt: 51,50
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
