JPMORGAN stuft Brenntag auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Brenntag von 51,50 auf 45,40 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Das Branchenumfeld bleibe wegen zyklischen und strukturellen Gegenwinds schwierig, schrieb Chetan Udeshi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Daher habe er die Gewinnerwartungen für den Chemikalienhändler reduziert./rob/mis/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / 19:41 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2025 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Brenntag Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,21 % und einem Kurs von 47,64EUR auf Tradegate (15. Oktober 2025, 08:10 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Chetan Udeshi

Analysiertes Unternehmen: Brenntag

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 45,40

Kursziel alt: 51,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 45,40 € , was einem Rückgang von -4,02% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer