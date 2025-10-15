Goldpreis steigt dritten Handelstag in Folge auf Rekordhoch
- Goldpreis erreicht neuen Höchstwert von 4.193 USD.
- Anstieg um 23% seit September, 60% seit Jahresbeginn.
- Silberpreis ebenfalls im Höhenflug, fast 80% Zuwachs.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Rekordjagd beim Goldpreis geht ungebremst weiter: Am Mittwoch erreichte die Notierung den dritten Handelstag in Folge einen Höchstwert. Am Morgen wurde Gold an der Börse in London bei 4.193 US-Dollar je Feinunze (etwa 31,1 Gramm) gehandelt und damit so hoch wie noch nie. Seit Anfang September befindet sich der Goldpreis im Höhenflug, zuletzt angetrieben unter anderem durch die Sorge vor den Folgen einer Eskalation im Handelsstreit zwischen den USA und China und der zunehmenden Spekulation auf eine weitere Zinssenkung in den USA. In dieser Zeit hat das Edelmetall 23 Prozent an Wert gewonnen. Seit Beginn des Jahres gibt es einen Wertzuwachs von mittlerweile 60 Prozent.
In Euro gerechnet verpasste der Goldpreis nur knapp eine weitere Rekordmarke, nachdem die Notierung am Dienstag bis auf 3.608 Euro gestiegen war und damit so hoch wie noch nie. Zeitgleich zur Rekordjagd am Goldmarkt befindet sich auch der Preis für Silber im Höhenflug. Allerdings notierte Silber am Morgen ebenfalls knapp unter dem Rekordhoch, das zuletzt am Dienstag bei 53,54 Dollar je Unze erreicht worden war. Silber hat sich seit Beginn des Jahres um mittlerweile fast 80 Prozent verteuert./jkr/stk
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Gold - CG3AB0 - XD0002747026
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Gold. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Ob Wahnsinn oder nicht. Überkauft oder Überverkauft gibt es bei Gold nicht. Da gibt es keine Finanzkennzahlen wie bei einem Unternehmen. Gold produziert nichts, es gibt weder KGV noch KBV. Es ist die reine Angst und Panik die den Goldpreis treibt. Und das ist erst der Anfang. Wir leben in gefährlichen Zeiten.
Ich erlaube mir, dir die Antwort schuldig zu bleiben – das sprengt hier den Rahmen.