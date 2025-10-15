    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsGold RohstoffvorwärtsNachrichten zu Gold
    Goldpreis steigt dritten Handelstag in Folge auf Rekordhoch

    Für Sie zusammengefasst
    • Goldpreis erreicht neuen Höchstwert von 4.193 USD.
    • Anstieg um 23% seit September, 60% seit Jahresbeginn.
    • Silberpreis ebenfalls im Höhenflug, fast 80% Zuwachs.
    Foto: rhj2017 - 123rf

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Rekordjagd beim Goldpreis geht ungebremst weiter: Am Mittwoch erreichte die Notierung den dritten Handelstag in Folge einen Höchstwert. Am Morgen wurde Gold an der Börse in London bei 4.193 US-Dollar je Feinunze (etwa 31,1 Gramm) gehandelt und damit so hoch wie noch nie. Seit Anfang September befindet sich der Goldpreis im Höhenflug, zuletzt angetrieben unter anderem durch die Sorge vor den Folgen einer Eskalation im Handelsstreit zwischen den USA und China und der zunehmenden Spekulation auf eine weitere Zinssenkung in den USA. In dieser Zeit hat das Edelmetall 23 Prozent an Wert gewonnen. Seit Beginn des Jahres gibt es einen Wertzuwachs von mittlerweile 60 Prozent.

    In Euro gerechnet verpasste der Goldpreis nur knapp eine weitere Rekordmarke, nachdem die Notierung am Dienstag bis auf 3.608 Euro gestiegen war und damit so hoch wie noch nie. Zeitgleich zur Rekordjagd am Goldmarkt befindet sich auch der Preis für Silber im Höhenflug. Allerdings notierte Silber am Morgen ebenfalls knapp unter dem Rekordhoch, das zuletzt am Dienstag bei 53,54 Dollar je Unze erreicht worden war. Silber hat sich seit Beginn des Jahres um mittlerweile fast 80 Prozent verteuert./jkr/stk






    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
