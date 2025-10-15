JPMORGAN stuft RIO TINTO auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Rio Tinto auf "Overweight" mit einem Kursziel von 6100 Pence belassen. Das Resolution-Kupferprojekt in den USA erfordere viele Milliarden Investitionen und sei langfristig angelegt, biete aber eine starke Wachstumsoption, schrieb Dominic O'Kane in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/mis/Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / 17:49 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2025 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Rio Tinto Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,08 % und einem Kurs von 59,00EUR auf Tradegate (15. Oktober 2025, 08:30 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Dominic O'Kane

Analysiertes Unternehmen: RIO TINTO

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 61

Kursziel alt: 61

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A



