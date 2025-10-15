Nach 257 % Kursanstieg: Droht dieser Aktie JETZT der Horror-Crash?

Innerhalb weniger Monate zog der Kurs kräftig an und erreichte zwischenzeitlich mehr als 4 US-Dollar. Diese Bewegung wurde vor allem durch spekulatives Anlegerinteresse und die Hoffnung auf einen Turnaround unter dem neuen CEO befeuert. Auch der verstärkte Fokus auf Wasserstofftechnologien und politische Förderprogramme, wie den Inflation Reduction Act, trugen zur positiven Stimmung bei.

Die Aktie von Plug Power zeigte sich in den letzten Tagen stark schwankend. Am Montag stieg der Kurs um rund 17,4 Prozent, während er am Freitag zuvor um 12 Prozent gefallen war. In den letzten fünf Tagen ist die Aktie mit einem Minus von über 3 Prozent im Abwärtstrend. In den letzten Monaten hat sie eine bemerkenswerte Rallye hingelegt, die viele Marktbeobachter überrascht hat. Noch im Sommer 2025 lag der Kurs unter 1 US-Dollar, und viele Investoren hatten das Unternehmen bereits abgeschrieben.

Die langfristigen Aussichten sind für Plug Power nach wie vor fraglich, kämpft das Unternehmen weiterhin mit erheblichen Verlusten. Zwar wächst der Umsatz, doch der Weg zur Profitabilität ist noch weit.

Analysten bleiben daher skeptisch, was die Nachhaltigkeit der Rallye betrifft. Während einige Analysten das Kursziel auf 3,50 US-Dollar angehoben haben, liegt das durchschnittliche Kursziel bei nur 2,71 US-Dollar, was einen Rückschlag von etwa 30 Prozent bedeutet. Diese Differenz zwischen aktuellen Kursen und Analystenschätzungen verdeutlicht die Unsicherheit, die die Aktie umgibt.

Technisch gesehen deutet der Kursanstieg auf eine Überhitzung hin. Der Abstand zur 50- und 200-Tagelinie ist ungewöhnlich groß, was in der Regel ein Warnsignal für eine mögliche Korrektur darstellt. Ein Rücksetzer auf etwa 2,50 US-Dollar erscheint realistisch, vor allem, wenn sich die Marktbedingungen verschlechtern oder die Erwartungen an den neuen CEO zu hoch sind.

Doch es gibt auch positive Aspekte, die den Optimismus stützen. Plug Power hat weiterhin ambitionierte Produktionsziele für seine Wasserstoffanlagen. Mit neuen Projekten in Georgia, Texas und New York plant das Unternehmen, die Wasserstoffproduktion signifikant zu steigern. Sollte es gelingen, die Produktionskosten zu senken und die angestrebte Margenverbesserung zu erzielen, könnte Plug Power in der Zukunft eine wichtige Rolle in der Wasserstoffwirtschaft spielen.

Die Frage, ob die Rallye nachhaltig ist oder eine Falle für Anleger darstellt, bleibt offen. Die Konkurrenz im Wasserstoffmarkt ist groß, und Plug Power muss beweisen, dass es die technologische und betriebliche Effizienz steigern kann, um langfristig profitabel zu werden.

In Anbetracht der Unsicherheiten und der hohen Volatilität scheint es ratsam, sich als Anleger vorsichtig zu verhalten und die Entwicklung genau zu beobachten. Ein sofortiger Einstieg in die Aktie könnte sich als riskant erweisen, insbesondere wenn sich die Marktbedingungen ändern und die Euphorie nachlässt.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Die Plug Power Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,34 % und einem Kurs von 3,47EUR auf Tradegate (15. Oktober 2025, 09:09 Uhr) gehandelt.

