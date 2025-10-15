    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAirbus AktievorwärtsNachrichten zu Airbus
    JPMORGAN stuft Airbus auf 'Overweight'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Airbus vor Zahlen für das dritte Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 220 Euro belassen. David H Perry rechnet in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit robusten Geschäftszahlen, die die Risiken mit Blick auf die Unternehmensziele für das Gesamtjahr verringern sollten./rob/mis/mne

    Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / 23:27 / BST
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2025 / 23:27 / BST

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: David H Perry
    Analysiertes Unternehmen: Airbus
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 220
    Kursziel alt: 220
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


