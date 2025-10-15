JPMORGAN stuft LOREAL auf 'Neutral'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für L'Oreal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 350 Euro belassen. Aktuelle Geschäftszahlen des Luxuswarenkonzerns LVMH ließen für die Entwicklung des Kosmetikkonzerns L'Oreal durchwachsene Rückschlüsse zu, schrieb Celine Pannuti in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/mis/mne
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / 19:59 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Celine Pannuti
Analysiertes Unternehmen: LOREAL
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 350
Kursziel alt: 350
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
