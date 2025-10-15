JPMORGAN stuft LOREAL auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für L'Oreal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 350 Euro belassen. Aktuelle Geschäftszahlen des Luxuswarenkonzerns LVMH ließen für die Entwicklung des Kosmetikkonzerns L'Oreal durchwachsene Rückschlüsse zu, schrieb Celine Pannuti in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/mis/mne



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / 19:59 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2025 / 00:15 / BST



