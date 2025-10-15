JPMORGAN stuft FRAPORT AG auf 'Neutral'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Fraport vor Zahlen für das dritte Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 77 Euro belassen. Elodie Rall rechnet in einer am Mittwoch vorliegenden Studie im Jahresvergleich mit einem Wachstum des bereinigen Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) um 6 Prozent./rob/mis/mne
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / 19:18 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Fraport Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,13 % und einem Kurs von 76,55EUR auf Tradegate (15. Oktober 2025, 08:09 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Elodie Rall
Analysiertes Unternehmen: FRAPORT AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 77
Kursziel alt: 77
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
