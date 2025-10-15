    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBMW AktievorwärtsNachrichten zu BMW
    JEFFERIES stuft BMW auf 'Hold'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat BMW von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 92 auf 85 Euro gesenkt. Unter den deutschen Premium-Autoherstellern habe sich das Chance/Risiko-Verhältnis von BMW zu Mercedes-Benz verschoben, schrieb Philippe Houchois in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er sieht die Stuttgarter verglichen mit den Münchenern mittlerweile als werthaltiger an. Bei BMW lobte er aber die langfristige Strategie, die Technologie und den Markenwert rund um die "Neue Klasse"-Architektur neu auszurichten./edh/bek

    Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / 13:34 / ET
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2025 / 19:00 / ET

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die BMW Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,61 % und einem Kurs von 78,40EUR auf Tradegate (15. Oktober 2025, 08:43 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: Philippe Houchois
    Analysiertes Unternehmen: BMW
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 85
    Kursziel alt: 92
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 85,00, was eine Steigerung von +7,62% zum aktuellen Kurs entspricht.
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
