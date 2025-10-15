Tocvan zeigt Blue-Sky-Potenzial noch vor Bohrstart und Pilotmine

Während Anleger gespannt auf den Start des nächsten Bohrprogramms und den Baubeginn der bereits genehmigten Pilotminenanlage warten – beides derzeit noch leicht verzögert durch anhaltende Regenfälle – erklimmt der Goldpreis mit über $4.100 USD pro Unze neue Rekordhöhen.



In diesem Umfeld sorgt Tocvan Ventures Corp. erneut für Aufsehen: CEO Brodie Sutherland veröffentlichte auf X.com spektakuläre neue Eindrücke vom Gran Pilar Gold-Silber-Projekt in Sonora, Mexiko. Die jüngste Entdeckung innerhalb der North Alteration Zone (NAZ) brachte ein bislang unbekanntes Zielgebiet mit historischen Untertagearbeiten zutage – über einen 80 Meter breiten freigelegten Abschnitt. Die entnommenen Gesteinsproben befinden sich bereits im Labor, Analyseergebnisse werden in Kürze erwartet.



"Diese Entdeckung erweitert unseren mineralisierten Korridor auf 3,2 Kilometer und ebnet den Weg für das nächste Wachstumsstadium von Gran Pilar", erklärte Sutherland auf X.com. "Mit vollständig gesicherten Genehmigungen für unsere Pilotmine können wir nun bis zu 50.000 Tonnen hochgradiges Material verarbeiten – der nächste Schritt hin zu frühzeitigem Cashflow und einem nachhaltigen Produktionsstart."





Oberflächenmineralisierung sichtbar: Alterationszonen im Video



Hier gehts zum Video

In den auf X.com veröffentlichten Videos werden eindrucksvoll die stark oxidierten, rötlich-braunen Gesteinszonen gezeigt, die an der Erdoberfläche der North Alteration Zone auftreten. Diese auffällige Färbung ist ein typisches Merkmal von hydrothermaler Alteration, bei der eisenhaltige Minerale an der Luft oxidieren – ein klarer Hinweis auf oberflächennahe Gold- und Silbermineralisierung. Die gezeigten Aufschlüsse liegen innerhalb einer über 3 km langen und 1,5 km breiten Alterationszone, die durch Pyrit-, Ton- und Eisenoxid-Minerale geprägt ist. Solche Gesteine sind besonders interessant, weil sie leicht abbaubare Erztypen darstellen und häufig direkt an goldführende Quarzadern grenzen.





Brekzien: Geologische Schlüsselstrukturen für Gold und Silber



Vollbild



Vollbild

Sutherland zeigt typische Brekzien-Gesteine mit sichtbaren Quarzadern und Eisenoxidverfärbungen. Diese Gesteine sind geologisch besonders aufschlussreich, da sie typischerweise den Weg zu hochgradiger Gold-Silber-Vererzung weisen. Brekzien entstehen dort, wo das Wirtsgestein durch tektonische Spannungen und hydrothermale Aktivität zerbrochen wird. In diese neu entstandenen Frakturen drangen mineralreiche Lösungen ein, die beim Abkühlen Gold-, Silber- und andere Erzminerale absetzten. Charakteristische Merkmale solcher Brekzien:



• Deutlich erkennbare Frakturen und verkittete Gesteinsfragmente: Ideale Durchflusskanäle für hydrothermale Fluide, die mit Gold und Silber angereichert sind.

• Quarz-Füllungen und Eisenoxidverfärbungen (Goethit, Hämatit) als sichtbare Indikatoren für Edelmetalltransport.

• Rötlich-gelbe Verwitterung durch Oxidation: Typisches Merkmal für oberflächennahe Mineralisierung.

• Hoher wirtschaftlicher Reiz, da oxidierte Zonen meist einfach zu gewinnen und zu verarbeiten sind.

• Auf dem ersten gezeigten Foto ist eine besonders markante Quarz-Brekzie mit Eisenoxid zu sehen: Genau jene Strukturen, die in vergleichbaren Systemen oft mit hochgradiger Gold- und Silbervererzung in Zusammenhang stehen.





Geologischer Zusammenhang: Ein wachsendes, zusammenhängendes System



Bei Gran Pilar konnte Tocvan bereits nachweisen, dass die Alterations- und Brekzienzonen über mehrere Kilometer hinweg auftreten. Die neue Entdeckung innerhalb der NAZ verbindet diese strukturell mit der Main Zone und bestätigt damit die Ausdehnung des mineralisierten Systems über mehrere Kilometer. In der NAZ wurden zuvor bereits Bohrabschnitte von bis zu 19,4 g/t Gold über 3,1 m nachgewiesen – außergewöhnlich hochgradige Gehalte für eine oberflächennahe Vererzung, die Tocvan deutlich von den meisten anderen Goldprojekten in Mexiko abheben.



Damit erhärtet sich der Verdacht, dass es sich bei Gran Pilar um ein zusammenhängendes, großräumig mineralisiertes System handelt – mit mehreren parallelen und oberflächennahen Strukturen, die sich hervorragend für offene Tagebau- und Haufenlaugungsbetriebe eignen.



Fazit

Mit der Kombination aus

• einer neuen Entdeckung in der NAZ,

• historischen Untertagearbeiten über 80 m,

• einem 3,2 km langen mineralisierten Korridor und

• den vollständig erteilten Genehmigungen für eine 10-jährige Pilotmine,

positioniert sich Tocvan als eine der vielversprechendsten Goldaktien Mexikos. Die bevorstehenden Bohr- und Trenching-Programme könnten nun den entscheidenden Beweis liefern, dass Gran Pilar zu einem der bedeutendsten neuen Gold-Silber-Projekte des Landes avanciert – insbesondere da der Bau der Pilotmine bereits vorbereitet wird und Tocvan damit kurz davorsteht, vom Explorer zum Goldproduzenten aufzusteigen.



Unternehmensdetails



Tocvan Ventures Corp.

Suite 1150 Iveagh House

707 – 7th Avenue S.W.

Calgary, Alberta, Kanada T2P 3H6

Telefon: +1 403 668 7855

Email: bsutherland@tocvan.ca (Brodie Sutherland)

www.tocvan.com

ISIN: CA88900N1050

Aktien im Markt: 63.801.341

Kanada Symbol (CSE): TOC

Aktueller Kurs: $0,90 CAD (14.10.2025)

Marktkapitalisierung: $57 Mio. CAD

Deutschland Symbol / WKN (Tradegate): TV3 / A2PE64

Aktueller Kurs: €0,574 EUR (14.10.2025)

Marktkapitalisierung: €37 Mio. EUR

Kontakt:



Rockstone Disclaimer und Informationen zu zukunftsgerichteten Aussagen: Rockstone Research und Tocvan Ventures Corp. („Tocvan“) weisen ausdrücklich darauf hin, dass alle in diesem Bericht enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Leistungen darstellen. Tatsächliche Ergebnisse können wesentlich von den prognostizierten abweichen. Der Leser wird auf die öffentlichen Einreichungen von Tocvan verwiesen, die über SEDAR+ unter www.sedarplus.ca zugänglich sind, um eine umfassendere Diskussion der Risikofaktoren und deren mögliche Auswirkungen zu erhalten. Übersetzungen aus dem Englischen erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen. Abweichungen oder Fehler können nicht ausgeschlossen werden. Verbindlich sind ausschließlich die englischen Originalfassungen. Alle Aussagen in diesem Bericht, die keine historischen Fakten darstellen, sind als zukunftsgerichtete Aussagen zu betrachten. Ein erheblicher Teil dieses Berichts besteht aus Projektionen und Annahmen. Zukunftsgerichtete Aussagen in diesem Bericht umfassen, sind jedoch nicht beschränkt auf Aussagen über die geplante Aufnahme und Durchführung von Bohr- und Trenching-Arbeiten, die Errichtung und Inbetriebnahme einer Pilotanlage zur Haufenlaugung mit einer Kapazität von bis zu 50.000 Tonnen, erwartete Gold- und Silberproduktionsraten sowie metallurgische Rückgewinnungswerte, die Möglichkeit, zusätzliche Ressourcen zu definieren oder eine großräumige Lagerstätte zu entdecken, die fortlaufende Entwicklung des Gran Pilar Projekts hin zu einer potenziellen kommerziellen Produktion, die Finanzierung und Umsetzung von Explorations- und Entwicklungsprogrammen, die allgemeinen Markt- und Rohstoffpreisbedingungen (insbesondere in Bezug auf Gold und Silber), sowie die Fähigkeit des Unternehmens, langfristig Wert für seine Aktionäre zu schaffen. Solche Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unwägbarkeiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass tatsächliche Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten abweichen. Risiken und Unwägbarkeiten umfassen unter anderem die spekulative Natur von Explorations- und Entwicklungsprojekten, geologische Unsicherheiten und das Risiko, dass Explorationsergebnisse nicht reproduzierbar sind, Verzögerungen oder Nichterhalt von behördlichen Genehmigungen, operative Risiken während Explorations- und Pilotproduktionsphasen, Unsicherheiten hinsichtlich metallurgischer Ergebnisse und wirtschaftlicher Machbarkeit, Abweichungen zwischen prognostizierten und tatsächlichen Kosten, Schwankungen der Marktpreise für Edelmetalle, politische, rechtliche und regulatorische Risiken in Mexiko, Risiken im Zusammenhang mit Finanzierung, Liquidität und Kapitalbedarf, die Abhängigkeit von Schlüsselfunktionen im Management und von lokalen Partnern sowie allgemeine makroökonomische und marktbezogene Faktoren. Es kann keine Gewissheit gegeben werden, dass sich die zukunftsgerichteten Aussagen als zutreffend erweisen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können erheblich abweichen. Daher sollten Leser kein unangemessenes Vertrauen in diese Aussagen setzen. Weder Rockstone noch der Autor übernehmen eine Verpflichtung, hierin enthaltene Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Offenlegung von Interessen und rechtliche Hinweise: Nichts in diesem Bericht ist als Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren auszulegen. Rockstone, seine Eigentümer und der Autor dieses Berichts sind keine registrierten Broker-Dealer oder Finanzberater. Bevor Sie in Wertpapiere investieren, sollten Sie stets Ihren Finanzberater und einen registrierten Broker-Dealer konsultieren. Treffen Sie niemals eine Investitionsentscheidung ausschließlich auf Grundlage von Online- oder Druckberichten, einschließlich Berichten von Rockstone – insbesondere, wenn es sich um kleine, wenig gehandelte Unternehmen handelt. Der Autor dieses Berichts, Stephan Bogner, erhielt von Tocvan Ventures Corp. eine Vergütung in Höhe von 19.000 CAD für einen Zeitraum von 3 Monaten. Zudem hält er Wertpapiere von Tocvan und wird daher auch von einem Handelsvolumen- und Kursanstieg profitieren. Dies stellt einen erheblichen Interessenkonflikt dar, der die Objektivität dieser Berichterstattung beeinflussen kann. Der Autor kann die Wertpapiere jederzeit ohne Ankündigung handeln; dadurch können weitere Interessenkonflikte entstehen. Dieser Bericht ist als werbliche Veröffentlichung zu verstehen und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Alle Angaben entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ohne Vorankündigung ändern. Eine Haftung für finanzielle Verluste, die durch Investitionen aufgrund dieses Berichts entstehen, ist ausgeschlossen. Die Ansichten von Rockstone und des Autors in Bezug auf die in den Berichten vorgestellten Unternehmen spiegeln ausschließlich die eigenen Einschätzungen wider und basieren auf Informationen aus öffentlichen Quellen, die als zuverlässig gelten. Rockstone und der Autor haben keine unabhängige Due-Diligence-Prüfung vorgenommen. Weder Rockstone noch der Autor garantieren die Genauigkeit, Vollständigkeit oder Nützlichkeit des Inhalts, noch dessen Eignung für bestimmte Zwecke. Ebenso gibt es keine Garantie, dass die erwähnten Unternehmen sich wie erwartet entwickeln oder dass vorgenommene Vergleiche mit anderen Unternehmen zutreffen. Bitte lesen Sie den vollständigen Disclaimer sorgfältig. Sollten Sie damit nicht einverstanden sein, nutzen Sie weder diese Website noch den Bericht. Durch die Nutzung der Website oder dieses Berichts erklären Sie sich mit dem Disclaimer einverstanden, unabhängig davon, ob Sie ihn vollständig gelesen haben. Die bereitgestellten Informationen sind allgemeiner und bildender Natur. Daten, Tabellen, Abbildungen und Bilder, sofern nicht anders gekennzeichnet oder verlinkt, stammen aus Stockwatch.com, Tocvan Ventures Corp. und öffentlich zugänglichen Quellen.