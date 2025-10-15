Deutlicher Kurssprung bei der Papa John's International Aktie - 15.10.2025

Einen starken Börsentag erlebt die Papa John's International Aktie. Sie steigt um +15,67 % auf 48,50€. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Papa John's International bietet hochwertige Pizzen mit frischen Zutaten und ist die viertgrößte Pizzakette in den USA. Mit Filialen in über 45 Ländern konkurriert es mit Domino's, Pizza Hut und Little Caesars. Das Alleinstellungsmerkmal liegt in der Betonung auf bessere Zutaten.

Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der Papa John's International Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +19,81 %.

Allein seit letzter Woche ist die Papa John's International Aktie damit um +30,45 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +11,83 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Papa John's International um +21,25 % gewonnen.

Papa John's International Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +30,45 % 1 Monat +11,83 % 3 Monate +19,81 % 1 Jahr +1,89 %

Informationen zur Papa John's International Aktie

Es gibt 33 Mio. Papa John's International Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,59 Mrd. wert.

Papa John's International Aktie jetzt kaufen?

Ob die Papa John's International Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Papa John's International Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.