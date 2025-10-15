Bundesregierung verschleppt Start des Rohstofffonds

BASF ist - und bleibt Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/kiss.gifhoffentlich - ein Weltkonzern

VUL ist eine aufstrebende Firma mit einer coolen Idee die Francis mit sicherlich guten Kontakten aber auch harter Arbeit zu einem wirklich großen Konzern aufbaut.





BASF liegt das Thema sicherlich sehr am Herzen und ich vermute es geht hier nicht ums liebe Geld

sondern um die Kapazität & das know how das nur VUL hat

und mit Lionheart gerade beweist das diese Idee in die Realität umgesetzt wird





Lionheart muß erstmal zünden und real laufen,

dann gibt es die entsprechenden Kapazitäten bei VUL die für BASF Gold wert sind.





Mein Tip: keine einzige VUL Aktie verkaufen !!!!!

