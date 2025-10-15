Wirtschaft
Bundesregierung verschleppt Start des Rohstofffonds
Bei der KfW stapeln sich inzwischen fast 50 Anträge von Unternehmen mit konkreten Projekten, die mithilfe einer staatlichen Beteiligung die Versorgung mit kritischen Rohstoffen verbessern wollen, indem sie neue Quellen erschließen. Der Staatsfonds ist mit einer Milliarde Euro ausgestattet. Auf den Weg gebracht hatte ihn die Vorgängerregierung bereits im vergangenen Herbst. Ziel ist es, bei kritischen Rohstoffen die Abhängigkeit vor allem von China zu reduzieren, indem eigene Kapazitäten aufgebaut und so Lieferkanäle gesichert werden. Der Rohstofffonds finanziert ein Projekt mit 50 bis maximal 150 Millionen Euro Eigenkapital. Die KfW sichert das Ausfallrisiko ab.
Die Wirtschaftsprüfer von PwC seien "mit der Begutachtung des Projekts von Vulcan Energy beauftragt", erklärten Bundeswirtschaftsministerium und Bundesfinanzministerium auf Capital-Anfrage. Es liefen "aktuell für zwei Projekte Due-Diligence-Prüfungen", also vertiefte Wirtschaftlichkeitsprüfungen. Erst im Juli erhielt PwC den Job als Prüfungsgesellschaft nach einer EU-weiten Ausschreibung. Wann der IMA Rohstoff nun eine erste Entscheidung trifft, ist unklar. Der IMA-Rohstofffonds soll sich alle zwei bis drei Monate treffen, regulär wieder Ende November, möglich seien auch kurzfristig Sondersitzungen, verlautet es aus den beiden Ministerien.
Grund für den Genehmigungsstau dürfte aber auch ein Streit zwischen den Ministerien für Wirtschaft und für Finanzen sein, heißt es laut Capital aus damit befassten Kreisen. Bei der Finanzierung des Fonds gab es Klärungsbedarf, bestätigte das Wirtschaftsministerium. Man habe sich auf eine "geteilte Finanzierung" geeinigt. Konkreteres wollten beide Ministerien dazu nicht mitteilen. Man gehe davon aus, dass "noch in diesem Jahr erste Projekt-Entscheidungen getroffen werden".
https://v-er.eu/de/blog/vulcan-energy-gibt-verlaengerung-der…
1. Was ist eine bedingte Verpflichtungserklärung?
Eine solche Erklärung ist ein vorläufiges, nicht rechtsverbindliches Dokument, das von Kreditgebern (z. B. Banken oder Förderinstitutionen) abgegeben wird. Sie signalisiert die grundsätzliche Bereitschaft, ein bestimmtes Kreditvolumen bereitzustellen – unter bestimmten Bedingungen. Diese Bedingungen können z. B. sein:
- Abschluss der Due-Diligence-Prüfungen,
- Genehmigungen durch interne Gremien,
- Unterzeichnung der finalen Vertragsdokumente,
Erfüllung regulatorischer oder technischer Voraussetzungen.
Die Verlängerung zeigt, dass der Finanzierungsprozess noch nicht abgeschlossen ist, aber weiterhin aktiv verfolgt wird. Die Kreditgeber halten ihre grundsätzliche Bereitschaft zur Finanzierung aufrecht, obwohl die endgültige Entscheidung noch aussteht. Dies kann z. B. nötig sein, wenn:
- sich Projektzeitpläne verschieben,
- zusätzliche Prüfungen erforderlich sind,
externe Faktoren (z. B. staatliche Fördermittel) noch nicht final geklärt sind.
Im Fall von Vulcan Energy wurde die Verpflichtungserklärung von mehreren Banken und Exportkreditagenturen bis September 2025 verlängert. Ziel ist es, die Fremdfinanzierung für ein strategisches Lithiumprojekt in Deutschland abzusichern. Die Verlängerung erlaubt es dem Unternehmen, weiterhin mit potenziellen Kreditgebern zu verhandeln und staatliche Fördermittel in das Finanzierungspaket einzubinden.
State Street Corporation hat bei VUL von 5,16 % auf 6,55 % aufgestockt