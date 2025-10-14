Zollunsicherheit führt zu Zurückhaltung bei Investitionen!

Der Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck verzeichnete im dritten Quartal erneut einen deutlichen Rückgang der Fahrzeugverkäufe, insbesondere aufgrund anhaltender Schwächen in Nordamerika. Von Juli bis September wurden rund 98.000 Fahrzeuge abgesetzt, was einem Rückgang von etwa 15 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Besonders stark betroffen war die nordamerikanische Region, in der der Absatz um 39 Prozent auf etwa 30.200 Fahrzeuge zurückging. Die Zurückhaltung der US-Speditionen bei der Bestellung neuer Fahrzeuge ist vor allem darauf zurückzuführen, dass sie das zukünftige Transportvolumen in den kommenden Jahren nur schwer einschätzen können. Auch in Asien sowie bei der Bus-Tochtergesellschaft sank der Fahrzeugabsatz.

Der Kurs der Daimler Truck Holding liegt derzeit auf dem gleichen Niveau wie kurz nach dem Börsengang am 13.12.2021. Damals setzte aufgrund der Invasion Russlands in die Ukraine ein Abverkauf der Aktien ein. Auch in den vergangenen Wochen ab Ende Juli hat das Papier einen Abwärtstrend gebildet. Hierfür lassen sich einige Faktoren identifizieren. Im August 2025 hat Daimler Truck seinen Ausblick für das Gesamtjahr gekürzt und vor sich verschärfenden Gegenwinden im zweiten Halbjahr gewarnt. Eine wesentliche Ursache ist der Rückgang der Verkäufe in Nordamerika, insbesondere bei schwereren Lkw. Weil Nordamerika historisch zu den profitträchtigeren Märkten zählt, trifft eine Marktschwäche hier besonders stark. Zusätzlich gibt es Unsicherheiten hinsichtlich möglicher Importzölle. Bis dato beträgt der Kursrückgang seit Ende August 2025 knapp 25 Prozent, wobei der Abwärtstrend noch intakt erscheint. Der Kurs könnte in Etappen zur Unterstützung bei 30,78 Euro sinken, was einem weiteren Rückgang um rund 10 Prozent entsprechen würde. Bei Betrachtung der Konsensschätzung für das Jahr 2027 für das entsprechende Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) fällt auf, dass die Akteure von einer 62-prozentigen Steigerung des Bilanzgewinns pro Aktie ausgehen. Aus heutiger Sicht erscheint dies ambitioniert. So könnte Trump mit seiner Politik eine weltweite wirtschaftliche Stagnation vom Zaun brechen und auf diesem Wege diese Gewinnschätzung als utopisch erscheinen lassen.

Daimler Truck Holding AG (Tageschart in Euro) Tendenz:

Fazit Der Abwärtstrend der Aktie der Daimler Truck Holding AG ist weiterhin intakt und könnte dazu führen, dass das IPO-Niveau unterschritten wird. Mit einem Open End Turbo Short (WKN JU08L1) könnten risikofreudige Anleger, die einen fallenden Kurs der Aktie der Daimler Truck Holding AG in den nächsten Tagen erwarten, überproportional von einem Hebel in Höhe von 3,72 profitieren. Das Ziel sei bei 29,75 Euro angenommen (1,32 Euro beim Derivat). Der Abstand zur Knock-Out-Barriere beträgt 26 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an. Dieser könnte beim Basiswert bei 36,89 Euro platziert werden. Im Open End Turbo Short ergibt sich daraus ein Stoppkurs von 0,60 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 1,3 zu 1.

Strategie für fallende Kurse WKN: JU08L1 Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 0,86 – 0,87 Euro Emittent: JP Morgan Basispreis: 42,82 Euro Basiswert: Daimler Truck Holding AG KO-Schwelle: 42,82 Euro akt. Kurs Basiswert: 33,93 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 1,32 Euro Hebel: 3,72 Kurschance: + 45 Prozent Quelle J.P. Morgan

Spotlight Update: Advanced Micro Devices, Inc. Die am 6. August 2025 vorgestellte Long-Idee, mit der WKN JH7WFF auf eine steigende Aktie von AMD zu setzen, befindet sich sehr schön im Plus. Der Open End Turbo Long notiert am 14. Oktober 2025 zum Geldkurs von 7,75 Euro und lag mit 101 Prozent über dem Einstiegskurs. Wer den Gewinn nicht mitnehmen, sondern in dieser Position investiert bleiben möchte, kann den Stoppkurs beim Derivat auf 6,45 Euro nachziehen.

Advanced Micro Devices, Inc. (Tageschart in Euro)

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zu JP Morgan eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.