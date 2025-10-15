Microsoft plant Investition in Nscale-KI-Rechenzentrum in Portugal

Der US-Techkonzern Microsoft intensiviert seine globale Infrastrukturstrategie im Bereich Künstliche Intelligenz und plant laut einem Bericht von Bloomberg, erhebliche Rechenzentrumskapazitäten beim britischen Hyperscaler Nscale in Portugal anzumieten. Das neue Rechenzentrum südlich von Lissabon soll bereits Anfang kommenden Jahres in Betrieb gehen und mit 12.600 GPUs der neuesten Generation von Nvidia ausgestattet sein.

Microsoft steht unter hohem Druck, seine weltweiten Kapazitäten für KI-gestützte Dienste wie Azure, OpenAI und Copilot auszubauen. Die Nachfrage nach Rechenleistung steigt derzeit schneller als das Angebot. Durch die Partnerschaft mit Nscale dürfte Microsoft kurzfristig zusätzliche GPU-Kapazitäten sichern können, um wettbewerbsfähig zu bleiben.

Die im portugiesischen Rechenzentrum eingesetzten Nvidia Blackwell Ultra GPUs zählen zu den leistungsstärksten Chips auf dem Markt und sind speziell für große Sprachmodelle und komplexe KI-Training-Workloads konzipiert.

Nscale steigt zum europäischen KI-Schwergewicht auf

Das in Großbritannien ansässige Unternehmen Nscale gilt als eines der wachstumsstärksten Infrastruktur-Startups Europas. Erst im September schloss das Unternehmen eine Series-B-Finanzierungsrunde über 1,1 Milliarden US-Dollar ab – die größte in der europäischen Tech-Geschichte. Kurz darauf folgte eine Pre-Series-C-Safe-Finanzierung in Höhe von 413 Millionen US-Dollar, an der sich prominente Investoren wie Nvidia und Dell beteiligten.

Nscale-Chef und Gründer Josh Payne zeigte sich überwältigt von der Investorennachfrage: „Es ist unglaublich zu sehen, dass die Leidenschaft und das Vertrauen, das wir in Nscale haben, von unseren Investoren geteilt wird. Dieses Engagement, nur wenige Tage nach Abschluss unserer Series-B-Runde an unserer Pre-Series-C SAFE teilzunehmen, unterstreicht die Unterstützung unserer Vision, souveräne, skalierbare Infrastruktur für das KI-Zeitalter zu liefern.“

Bereits im vergangenen Monat kündigte Nscale ein 50-Megawatt-KI-Campusprojekt in Loughton nördlich von London an. Zu den strategischen Partnern zählen neben Microsoft und Nvidia auch OpenAI.

Portugal wird neuer Hotspot für grüne Rechenzentren

Der Standort südlich von Lissabon dürfte für beide Unternehmen strategische Vorteile bieten. Portugal verfügt über vergleichsweise niedrige Energiekosten, ein stabiles politisches Umfeld und Zugang zu erneuerbaren Energien – ein zunehmend wichtiger Faktor angesichts steigender Strombedarfe durch KI-Infrastruktur.

Zudem bemüht sich die portugiesische Regierung aktiv um die Ansiedlung technologischer Großprojekte. Mit dem Einstieg Microsofts könnte das Land schon bald eine zentrale Rolle in Europas KI-Infrastruktur spielen.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,20 % und einem Kurs von 441,9EUR auf Tradegate (15. Oktober 2025, 08:59 Uhr) gehandelt.



