Gewinne - südkoreanische Aktien im Höhenflug

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Die wichtigsten Aktienmärkte in Fernost haben am Mittwoch zugelegt. Der südkoreanische Kospi erreichte dabei ein neues Hoch.

Die Börsen in Fernost profitierten von günstigen Vorgaben aus den USA. "Fed-Chef Powell tat gestern nichts, um den Anlegern die Hoffnung auf sinkende Leitzinsen zu nehmen - er deutete sogar ein Ende der Bilanzverkürzung der Federal Reserve an", stellte Analyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets fest. "Wer sich wundert, warum der Markt in der Lage ist, sämtliche negative Nachrichten abzuschütteln, findet hier seine Erklärung."