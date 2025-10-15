Walmart-Aktie schießt auf neues Allzeithoch – Angriff auf Amazon und Co.

Die Anteile des US-amerikanischen Einzelhandelsgiganten Walmart sind am Dienstag auf neue Rekordnotierungen geklettert. Neben eigenen optimistischen Analystenstimmen wurde die Aktie vor allem durch die Bekanntgabe einer Partnerschaft mit OpenAI beflügelt – mit einem Plus von fast 5 Prozent setzte sich Walmart an die Spitze des Dow Jones Index .

Schon in den vergangenen Jahren hat sich der Konzern immer stärker im E-Commerce-Geschäft engagiert und ist hier in Konkurrenz zu Amazon getreten. Jetzt könnte sich der Wettstreit zwischen den beiden Unternehmen noch einmal verschärfen.

Zusammenarbeit soll Einkäufe direkt aus ChatGPT ermöglichen

Walmart plant, seinen Kundinnen und Kunden die Sofortbezahlfunktion von ChatGPT zur Verfügung zu stellen, sodass diese direkt aus Unterhaltungen mit dem Chatbot hinaus Produkte kaufen können. Ähnliche Kooperationen hatte OpenAI in den vergangenen Wochen bereits mit Etsy und Shopify vereinbart.

Die Initiative dürfte Teil des Plans von Walmart sein, Prozesse zu vereinfachen und Kosten sowohl für die Kundinnen und Kunden als auch das Unternehmen selbst zu reduzieren – eine Antwort auch auf die gestiegenen finanziellen Belastungen durch die Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump.

Walmart sucht nach Antworten auf die Konkurrenz mit Amazon

Über die Zusammenarbeit mit OpenAI hinaus hat das Unternehmen eigene KI-Tools angekündigt. So soll beispielsweise der Assistent Sparky dabei helfen, Verbraucherinnen und Verbraucher Produkte ausfindig zu machen, sie zu vergleichen und Produktrezensionen zusammenzufassen.

Sparky ist die Antwort von Walmart auf Rufus, den Shopping-Assistenten von Amazon. Das zeigt, dass sich der einst stationäre Einzelhändler längst in direkter Konkurrenz zum Onlinehändler sieht – einen Weg, den in den vergangenen Jahren auch Mitbewerber Costco beschritten hat.

Wachstum lässt nach, doch die Rallye hält an

KI ist das Stichwort der Stunde. Dementsprechend kam die Mitteilung über eine Partnerschaft mit OpenAI am Markt hervorragend an und hat die erneute Eskalation im Handelsstreit mit den USA bereits wieder vergessen lassen.

Ein Tageshöchstkurs von 107,92 US-Dollar bedeuten ein neues Allzeithoch und damit wiederum ein starkes technisches Kaufsignal. In diesem Jahr haben sich die Anteile bereits um 18,7 Prozent steigern können. Gegenüber dem Stand vor 12 Monaten steht sogar ein Plus von 33,5 Prozent zu Buche – trotz nachlassendem Umsatzwachstum.

Fazit: Hohe Bewertung dürfte weiteres Aufwärtspotenzial begrenzen

Die starken Kursgewinne sowohl am Dienstag als auch im vergangenen Jahr haben aber auch ihre Schattenseiten. Die längst fragwürdige Unternehmensbewertung hat sich jetzt noch weiter aufgebläht. Für das laufende Geschäftsjahr ist Walmart bereits mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 41,1 bewertet – Rivale Amazon gibt es für "nur" das 32,5-Fache der erwarteten Gewinne.

Auch bei vielen anderen Kennzahlen ist Walmart sowohl im Branchenvergleich als auch gegenüber den eigenen historischen Mittelwerten deutlich zu teuer: Die Aufschläge liegen bei 40 bis 50 Prozent. Ob das technische Kaufsignal daher tatsächlich noch viel Wirkung entfalten kann, scheint daher zu bezweifeln. Vorsicht ist ebenso wie Gewinnmitnahmen angebracht.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Die Walmart Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 92,36EUR auf Tradegate (15. Oktober 2025, 09:49 Uhr) gehandelt.