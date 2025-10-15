JEFFERIES stuft SALZGITTER AG auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Salzgitter AG anlässlich einer geplanten Kapitalmaßnahme auf "Hold" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Die Geldspritze über die Begebung einer Wandelanleihe, die die Interessenten in Aurubis-Aktien tauschen können, wäre unter dem Strich leicht positiv für den Stahlkonzern, schrieb Cole Hathorn in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Salzgitter würde sich eine kostengünstigere Finanzierung für seine Investitionen sichern, ohne kurzfristig seinen Anteil von rund 30 Prozent am Kupferhersteller Aurubis verkaufen zu müssen./rob/edh/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2025 / 19:44 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2025 / 19:44 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Salzgitter Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,83 % und einem Kurs von 31,00EUR auf Tradegate (15. Oktober 2025, 09:11 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Cole Hathorn

Analysiertes Unternehmen: SALZGITTER AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 25

Kursziel alt: 25

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

