    Besonders beachtet!

    Vossloh - Aktie verliert deutlich -6,71 % - 15.10.2025

    Am 15.10.2025 ist die Vossloh Aktie, bisher, um -6,71 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Vossloh Aktie.

    Foto: Markus Mainka - stock.adobe.com

    Vossloh ist ein führender Anbieter in der Bahninfrastruktur, spezialisiert auf Schienenbefestigungssysteme und Weichensysteme. Mit starker Präsenz in Europa und Asien konkurriert es mit Pandrol und Progress Rail. Durch innovative Technologien und umfassende Serviceangebote hebt sich Vossloh von der Konkurrenz ab.

    Vossloh Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 15.10.2025

    Die Vossloh Aktie ist bisher um -6,71 % auf 80,70 gefallen. Das sind -5,80  weniger als am letzten Handelstag. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

    Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die Vossloh Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -2,15 % hinzunehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Vossloh Aktie damit um -1,14 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,04 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Vossloh +101,28 % gewonnen.

    Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,33 % geändert.

    Vossloh Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -1,14 %
    1 Monat -2,04 %
    3 Monate -2,15 %
    1 Jahr +78,37 %

    Informationen zur Vossloh Aktie

    Es gibt 19 Mio. Vossloh Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,55 Mrd.EUR wert.

    Auf und Ab im Dax geht mit moderaten Gewinnen weiter


    Das Auf und Ab auf hohem Börsenniveau dürfte sich am Mittwoch fortsetzen. Nachdem der Dax am Vortag auf den tiefsten Stand seit Monatsanfang gefallen war, werden nun wieder leichte Kursgewinne erwartet. Hoffnungen auf sinkende Zinsen in den USA …

    Vossloh Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Vossloh Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Vossloh Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Vossloh

    -6,94 %
    -5,02 %
    -5,99 %
    -6,52 %
    +72,26 %
    +160,82 %
    +146,15 %
    +27,18 %
    +14.779,85 %
    ISIN:DE0007667107WKN:766710



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



