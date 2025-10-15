Infineon-(Turbo)-Calls mit hohen Chancen bei Kurserholung auf 35 Euro

Da Infineon laut Aussagen bei einer Medien- und Analystenveranstaltung der Konkurrenz inklusive China weit voraus sei und das Unternehmen weitere Fortschritte im Quantencomputing-Geschäft vollzogen hätte, bekräftigten die Experten der Deutsche Bank mit einem Kursziel von 44 Euro ihre Kaufempfehlung für die Aktie. Mit Long-Hebelprodukte können Anleger bereits dann hohe Renditen erzielen, wenn die Aktie auf dem Weg zum hohen Kursziel zumindest wieder auf 35 Euro zulegen kann.

Nachdem sich Infineon-Aktie (ISIN: DE0006231004) von ihrem Tief vom 7.4.25 bei 23,17 Euro bis Ende Juli rasch auf knappe 39 erholen konnte, gab sie bis Anfang September auf bis 32 Euro nach. Auf eine Kurserholung auf bis zu 34 Euro folgte ein neuerlicher Kursrückgang auf ihr aktuelles Niveau bei 32,40 Euro.

Optionsschein mit Basispreis bei 33 Euro

Der SG-Call-Optionsschein auf die Infineon-Aktie mit Basispreis bei 33 Euro, Bewertungstag 19.12.25, BV 0,1, ISIN: DE000SU9M7G3, wurde beim Aktienkurs von 32,40 Euro mit 0,20 – 0,21 Euro gehandelt.

Gelingt der Infineon-Aktie in spätestens einem Monat der Anstieg auf 35 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,32 Euro (+52 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 30,016 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Infineon-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 30,016 Euro, BV 1, ISIN: DE000MM3AT25, wurde beim Aktienkurs 32,40 Euro mit 2,40 – 2,41 Euro gehandelt.

Bei einem Kursanstieg der Infineon-Aktie auf 35 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs zuvor nicht auf die KO-Marke oder darunter fällt – auf 4,98 Euro (+107 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 29,007 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Infineon-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 29,007 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000UJ5M1M7, wurde beim Aktienkurs 32,40 Euro mit 0,34 – 0,35 Euro quotiert.

Legt die Infineon-Aktie auf 35 Euro zu, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 0,59 Euro (+69 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Infineon-Aktien oder von Hebelprodukten auf Infineon-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.