Die neusten Bergbau-Nachrichten im SRC Newsletter 35-2025

Auf dem schnellsten Weg zum perfekten Überblick zu Rohstoffen, Basis- und Edelmetallen! Heiße Investment Themen rund um das Thema Bergbau mit Videos, News, externen Analysen und unserer Aktie der Woche!

es ist geschafft! Zumindest zeitweise sprang Gold über die Marke von 4.000 US$ je Unze und Silber über die Marke von 50 US$ je Unze. Und es sieht so aus, als ob jegliche, noch so kleine Preisschwäche sofort genutzt wird, um günstiger weiteres Gold und Silber vom Markt zu nehmen. Wohin geht der Weg jetzt? Manche können sich zumindest einen Preis von 5.000 US$ in den kommenden Monaten vorstellen. Übrigens: Bei einem Gold-/Silber-Ratio von etwa 80 besitzt historisch gesehen Silber weiteres Aufholpotenzial gegenüber Gold. Wir verweisen dazu auf das Interview mit Prof. Dr. Torsten Dennin.

Aktie im Fokus

Uranium Energy generiert mehr als 200 Millionen US$

Uranium Energy gab jüngst den Abschluss seines Angebots von 15.500.000 Stammaktien zu einem Preis von 13,15 US$ pro Aktie bekannt, was einem Bruttoerlös von 203.825.000 US$ entspricht. Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot zur Beschleunigung der Entwicklung einer neuen, hochmodernen amerikanischen Uranraffinerie und -konversionsanlage durch seine hundertprozentige Tochtergesellschaft United States Uranium Refining & Conversion Corp. zu verwenden.

News: Uranium Energy Corp schließt öffentliche Emission im Volumen von 203 Millionen US-Dollar.

Unternehmensnews

Fortuna Mining mit neuem Partner in Guinea

Fortuna Mining gab jüngst bekannt, dass es eine verbindliche Grundsatzvereinbarung mit DeSoto Resources Limited unterzeichnet hat, um eine Explorationsallianz und ein Joint Venture im vielversprechenden Siguiri-Becken in Guinea zu gründen.

News: Fortuna erweitert Präsenz in Westafrika und geht Explorationsallianz mit DeSoto Resources in Guinea ein

Fortuna Mining fördert mehr als 250.000 Goldäquivalentunzen in den ersten 9 Monaten

Die konsolidierte GEO-Produktion für die ersten neun Monate des Jahres 2025, einschließlich der Yaramoko-Mine, belief sich auf insgesamt 251.871 Unzen. Fortuna bekräftigt seine aktualisierte Jahresproduktionsprognose für 2025 in einer Spanne von 309.000 bis 339.000 GEOs.

News: Fortuna meldet für Q3-2025 eine Produktion von 72.462 oz Goldäquivalent

Hannan Metals erweitert hochgradiges Goldvorkommen

Die Identifizierung von 4,8 g/t Gold zeigt ein kleines Fenster in eine neue strukturelle Zone 400 Meter südwestlich des hochgradigen Previsto Central-Gebiets.

News: Hannan erweitert hochgradige Fläche des alkalischen Goldvorkommens Previsto um 400 Meter

OR Royalties mit Rekordquartal

OR Royalties verzeichnete im dritten Quartal vorläufige Einnahmen in Höhe von 71,6 Millionen US-Dollar, was einem Quartalsrekord entspricht, sowie eine vierteljährliche Cash-Marge von etwa 96,7%.

News: OR Royalties gibt vorläufige GEO-Lieferungen sowie Rekordquartalsumsätze für das 3. Quartal bekannt

Osisko Development stößt auf Weltklasse-Goldgehalte

Zu den wichtigsten Abschnitten des Programms auf Cariboo zählten 45,24 g/t Gold auf 3,0 Meter, einschließlich 233,92 g/t Gold auf 0,5 Meter, 41,17 g/t Gold auf 2,1 Meter und 16,36 g/t Gold auf 4,6 Meter.

News: Osisko Development veröffentlicht aktuelle Informationen zu den Infill-Bohrungen im Rahmen des 13.000 Meter umfassenden Lowhee-Programms im Cariboo-Gold-Projekt

Skeena Gold + Silver nimmt über 143 Millionen CA$ ein

Das Unternehmen konnte jüngst den Abschluss des zuvor angekündigten Bought-Deal-Angebots von 5.991.500 Stammaktien des Unternehmens zu einem Preis von 24,00 CA$ pro Stammaktie für einen Bruttoerlös von 143.796.000 CA$ bekanntgeben.

News: Skeena Resources schließt Bought-Deal-Finanzierung über 143,8 Millionen CAD ab

