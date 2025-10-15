Wirtschaft
Dax startet leicht im Plus - Fed beruhigt die Märkte
"Wieder einmal beruhigt die Fed die Märkte", sagte Thomas Altmann von QC Partners. Die Märkte könnten sich auf den Fed-Put verlassen. "Wenn es ungemütlich wird, interveniert die Fed." Eine Oktober-Zinssitzung sei schon vor Powells gestriger Rede mit einer beinahe 100-Prozent-Wahrscheinlichkeit eingepreist gewesen. "Es war die Aussicht auf einen langsameren Abbau der Bilanzsumme, die an den Börsen so gut angekommen ist. Damit würde die Fed ihr aktuelles quantitative tightening verlangsamen."
Auch im Laufe des Tages blicken die Abgeordneten nach Washington, wo am Nachmittag (deutsche Zeit) neue Inflationsdaten veröffentlicht werden.
Die europäische Gemeinschaftswährung war am Mittwochmorgen etwas stärker: Ein Euro kostete 1,1632 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8597 Euro zu haben.
Der Ölpreis sank unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 62,15 US-Dollar; das waren 24 Cent oder 0,4 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu BASF - BASF11 - DE000BASF111
Das denkt die wallstreetONLINE Community über BASF. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Ende des Jahres läuft die Beschäftigungsgarantie in Ludwigshafen aus.
Ist doch Bewegung drin was die Umgestaltung angeht
DOW JONES--Der deutsche Chemiekonzern BASF führt nach einem Bericht der Financial Times (FT) exklusive Gespräche mit der amerikanischen Private-Equity-Firma Carlyle über den Verkauf seines Geschäftes mit Lacken und Oberflächentechnologien. Wie die britische Wirtschaftszeitung unter Berufung auf ungenannte Quellen schreibt, geht es um einen Kaufpreis von rund 7 Milliarden Euro.
Das von BASF gestartete Verkaufsverfahren habe auch das Interesse anderer Beteiligungsgesellschaften geweckt, darunter KPS Capital Partners.
Die Coating-Sparte beschäftigt mehr als 10.300 Mitarbeiter und erwirtschaftet einen Jahresumsatz von rund 3,8 Milliarden Euro.
BASF und Carlyle hätten eine Stellungnahme abgelehnt, schreibt die FT.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/DJN/rio/sha
Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.