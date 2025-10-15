    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTomra Systems AktievorwärtsNachrichten zu Tomra Systems

    Tomra Systems Aktie fällt auf 11,700€ - 15.10.2025

    Am heutigen Handelstag muss die Tomra Systems Aktie bisher Verluste von -2,50 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Tomra Systems Aktie.

    Foto: TOMRA Systems ASA

    Tomra Systems ist ein führendes Unternehmen in der Kreislaufwirtschaft, spezialisiert auf Rücknahmesysteme und Sortiertechnologien. Mit innovativen Sensorlösungen und globaler Präsenz hebt es sich von Konkurrenten wie Envipco ab.

    Tomra Systems Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 15.10.2025

    Die Tomra Systems Aktie notiert aktuell bei 11,700 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -2,50 % nachgegeben, was einem Verlust von -0,300  entspricht. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

    Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei Tomra Systems abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -12,58 % verkraften.

    Allein seit letzter Woche ist die Tomra Systems Aktie damit um -4,53 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -6,17 %. Im Jahr 2025 gab es für Tomra Systems bisher ein Minus von -3,99 %.

    Tomra Systems Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -4,53 %
    1 Monat -6,17 %
    3 Monate -12,58 %
    1 Jahr -6,46 %

    Informationen zur Tomra Systems Aktie

    Es gibt 296 Mio. Tomra Systems Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,51 Mrd. wert.

    Tomra Systems Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Tomra Systems Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Tomra Systems Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Tomra Systems

    -3,08 %
    -4,53 %
    -6,17 %
    -12,58 %
    -6,46 %
    -25,23 %
    -36,25 %
    +172,13 %
    +341,03 %
    ISIN:NO0012470089WKN:A3DHA0



