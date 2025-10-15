    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCommerzbank AktievorwärtsNachrichten zu Commerzbank

    Börsenstart Europa - 15.10. - FTSE Athex 20 stark +2,40 %

    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Börsen Start Update - Börsenstart Europa - 15.10. - FTSE Athex 20 stark +2,40 %
    Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa

    Der DAX steht aktuell (09:59:54) bei 24.317,58 PKT und steigt um +0,12 %.
    Top-Werte: Commerzbank +2,28 %, BASF +1,70 %, Beiersdorf +1,02 %
    Flop-Werte: Fresenius Medical Care -2,07 %, Rheinmetall -1,72 %, Scout24 -1,58 %

    Der MDAX steht bei 30.095,12 PKT und verliert bisher -0,28 %.
    Top-Werte: United Internet +2,56 %, flatexDEGIRO +2,43 %, Wacker Chemie +2,07 %
    Flop-Werte: RENK Group -3,40 %, HENSOLDT -2,42 %, Aurubis -1,89 %

    Der TecDAX steht aktuell (09:59:57) bei 3.667,39 PKT und steigt um +0,41 %.
    Top-Werte: United Internet +2,56 %, Elmos Semiconductor +2,39 %, Jenoptik +1,64 %
    Flop-Werte: HENSOLDT -2,42 %, IONOS Group -1,34 %, TeamViewer -0,96 %

    Der E-Stoxx 50 steht aktuell (09:59:54) bei 5.634,23 PKT und steigt um +0,71 %.
    Top-Werte: Hermes International +4,51 %, ASML Holding +3,79 %, LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton +3,58 %
    Flop-Werte: Rheinmetall -1,74 %, argenx -1,36 %, Deutsche Boerse -1,13 %

    Der ATX bewegt sich bei 4.727,89 PKT und steigt um +0,16 %.
    Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +2,16 %, Raiffeisen Bank International +1,73 %, EVN +1,45 %
    Flop-Werte: STRABAG -3,15 %, PORR -1,62 %, VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe -0,87 %

    Der SMI steht bei 12.495,21 PKT und verliert bisher -0,03 %.
    Top-Werte: Sika +1,28 %, CIE Financiere Richemont +1,27 %, Alcon +0,96 %
    Flop-Werte: Roche Holding -1,41 %, UBS Group -1,05 %, Novartis -1,03 %

    Der CAC 40 bewegt sich bei 8.111,72 PKT und steigt um +0,89 %.
    Top-Werte: Bouygues +8,02 %, Hermes International +4,51 %, LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton +3,58 %
    Flop-Werte: Euronext -2,76 %, Kering -1,61 %, EssilorLuxottica -1,08 %

    Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (09:59:25) bei 2.744,14 PKT und steigt um +0,55 %.
    Top-Werte: Telia Company +1,03 %, H & M Hennes & Mauritz (B) +0,95 %, Getinge (B) +0,93 %
    Flop-Werte: AstraZeneca -1,77 %, Telefon L.M.Ericsson (B) -1,45 %, Securitas Shs(B) -0,61 %

    Der FTSE Athex 20 steht bei 5.130,00 PKT und gewinnt bisher +2,40 %.
    Top-Werte: Public Power +1,39 %, Eurobank Ergasias Services and Holdings +1,16 %, Hellenic Telecommunications Organizations +1,08 %
    Flop-Werte: GEK Terna Holding Real Estate Construction -0,85 %, Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange -0,68 %, LAMDA Development Holding and Real Estate Development -0,65 %



    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    Verfasst von wO Newsflash
    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
