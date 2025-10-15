Börsen Start Update
Börsenstart Europa - 15.10. - FTSE Athex 20 stark +2,40 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der DAX steht aktuell (09:59:54) bei 24.317,58 PKT und steigt um +0,12 %.
Top-Werte: Commerzbank +2,28 %, BASF +1,70 %, Beiersdorf +1,02 %
Flop-Werte: Fresenius Medical Care -2,07 %, Rheinmetall -1,72 %, Scout24 -1,58 %
Der MDAX steht bei 30.095,12 PKT und verliert bisher -0,28 %.
Top-Werte: United Internet +2,56 %, flatexDEGIRO +2,43 %, Wacker Chemie +2,07 %
Flop-Werte: RENK Group -3,40 %, HENSOLDT -2,42 %, Aurubis -1,89 %
Der TecDAX steht aktuell (09:59:57) bei 3.667,39 PKT und steigt um +0,41 %.
Top-Werte: United Internet +2,56 %, Elmos Semiconductor +2,39 %, Jenoptik +1,64 %
Flop-Werte: HENSOLDT -2,42 %, IONOS Group -1,34 %, TeamViewer -0,96 %
Der E-Stoxx 50 steht aktuell (09:59:54) bei 5.634,23 PKT und steigt um +0,71 %.
Top-Werte: Hermes International +4,51 %, ASML Holding +3,79 %, LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton +3,58 %
Flop-Werte: Rheinmetall -1,74 %, argenx -1,36 %, Deutsche Boerse -1,13 %
Der ATX bewegt sich bei 4.727,89 PKT und steigt um +0,16 %.
Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +2,16 %, Raiffeisen Bank International +1,73 %, EVN +1,45 %
Flop-Werte: STRABAG -3,15 %, PORR -1,62 %, VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe -0,87 %
Der SMI steht bei 12.495,21 PKT und verliert bisher -0,03 %.
Top-Werte: Sika +1,28 %, CIE Financiere Richemont +1,27 %, Alcon +0,96 %
Flop-Werte: Roche Holding -1,41 %, UBS Group -1,05 %, Novartis -1,03 %
Der CAC 40 bewegt sich bei 8.111,72 PKT und steigt um +0,89 %.
Top-Werte: Bouygues +8,02 %, Hermes International +4,51 %, LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton +3,58 %
Flop-Werte: Euronext -2,76 %, Kering -1,61 %, EssilorLuxottica -1,08 %
Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (09:59:25) bei 2.744,14 PKT und steigt um +0,55 %.
Top-Werte: Telia Company +1,03 %, H & M Hennes & Mauritz (B) +0,95 %, Getinge (B) +0,93 %
Flop-Werte: AstraZeneca -1,77 %, Telefon L.M.Ericsson (B) -1,45 %, Securitas Shs(B) -0,61 %
Der FTSE Athex 20 steht bei 5.130,00 PKT und gewinnt bisher +2,40 %.
Top-Werte: Public Power +1,39 %, Eurobank Ergasias Services and Holdings +1,16 %, Hellenic Telecommunications Organizations +1,08 %
Flop-Werte: GEK Terna Holding Real Estate Construction -0,85 %, Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange -0,68 %, LAMDA Development Holding and Real Estate Development -0,65 %
