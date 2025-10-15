Zero Point Motion ernennt Pascal Langlois zum neuen Vorsitzenden

Pascals Führungserfahrung in der globalen Halbleiter-, Sensor- und Silizium-Photonik-Industrie über alle Marktsegmente und Regionen hinweg wird entscheidend sein, wenn Zero Point Motion sich darauf konzentriert, bahnbrechende Leistung zu liefern und die Autonomie in einer GPS-geprägten Welt zu beschleunigen.

BRISTOL, England, 15. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Zero Point Motion, das Start-up-Unternehmen für Silizium-Photonik-Sensorik, hat Pascal Langlois zum Vorsitzenden ernannt, um das Unternehmen auf dem Weg zur Produktion seiner Positionierungs- und Navigationssensoren der nächsten Generation zu unterstützen.

Derzeit ist er Mitbegründer und Vorstandsvorsitzender von Scintil Photonics und Aufsichtsratsvorsitzender von Teem Photonics. Während seiner Tätigkeit als Geschäftsführer und Präsident bei Tronics Microsystems, einem MEMS- und Trägheitssensor-Unternehmen, führte Pascal das Unternehmen zum Börsengang an der Euronext-Börse und sicherte später den Verkauf an die TDK Group. Pascal hatte außerdem leitende Positionen bei ST-Ericsson, NXP, Philips Semiconductors und VLSI Technology inne, wo er für führende globale OEMs Hochleistungslösungen bis hin zur Großserienproduktion skalierte.

Der derzeitige Vorsitzende Dr. Gordon Aspin wird das Team weiterhin als nicht geschäftsführender Direktor unterstützen. Die Ernennung folgt der 4-Millionen-Pfund-Vorserien-A-Finanzierungsrunde von Anfang des Jahres, die von SCVC, Foresight Group und Verve Ventures unterstützt wurde. Dies ist auch das Ergebnis von fast 12 Monaten Arbeit mit weltweit führenden Foundries, in denen eine weltweit einmalige Architektur entwickelt wurde, die es ermöglicht, Silizium-Photonik in das Herz von Halbleitersensoren zu integrieren.

Dieser innovative Ansatz ermöglicht kostengünstige, extrem rauscharme, miniaturisierte Beschleunigungsmesser sowie Gyroskope, die 100-mal empfindlicher sind als herkömmliche MEMS-Sensoren – und damit eine noch nie dagewesene Leistung sowie, was besonders wichtig ist, eine hohe Widerstandsfähigkeit in Umgebungen ohne GPS bieten.

Dr. Lia Li, Geschäftsführer von Zero Point Motion, sagte: „Pascals Erfahrung sticht wirklich hervor, da er an der Spitze der Silizium-Photonik stand und gleichzeitig tief in die Welt der MEMS-Trägheitssensoren sowie der hochvolumigen Elektronikprodukte involviert war. Das bietet ihm eine einzigartige Perspektive auf das, was wir zu erreichen versuchen – Licht zu nutzen, um die Grenzen der sensorischen Leistung zu erweitern.

„Pascals Erfolgsbilanz bei der Skalierung komplexer Technologien gibt mir großes Vertrauen für unser weiteres Wachstum. Ich freue mich darauf, von seinem Wissen über Kunden und Investoren zu profitieren sowie unsere Reichweite weltweit zu vergrößern. Seine strategische Führung sowie sein Know-how werden von unschätzbarem Wert sein, wenn wir unsere hochpräzisen Inertialsensoren mehr Kunden auf der ganzen Welt zugänglich machen."

Pascal Langlois, Vorsitzender von Zero Point Motion, sagte: „Zero Point Motion ist dabei, einen neuen globalen Standard in der Präzisionsbewegungserfassung zu setzen. Das Unternehmen transformiert die Bewegungssensorik in den Bereichen Weltraumforschung, Agrartechnik und Drohnen, insbesondere im Hinblick auf die sich abzeichnenden Anforderungen an die physische KI, wie Robotik sowie Automatisierung, und die XR-Märkte weltweit.

„Die Verschmelzung zweier bestehender Technologien – Silizium-Photonik und MEMS – ermöglicht einen Quantensprung in der Leistung. Lia und das Team haben ein hervorragendes Unternehmen aufgebaut, das echte Expertise sowie Visionen im Bereich der neuen Sensing-Architektur beweist. Diese solide Grundlage ist einer der Hauptgründe, warum ich so begeistert bin, dem Unternehmen beizutreten. Wir ermöglichen bahnbrechende Fortschritte für unsere Kunden, Investoren und Partner, indem wir die nächste Welle intelligenter Systeme vorantreiben."

Kontakt – Faye Lockier, +44 (0)7828967297, faye@zeropointmotion.com

