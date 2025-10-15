Luxuswerte dank LVMH im Höhenflug - Hoffnung auf Trendwende

Nach einem schwachen ersten Halbjahr hatte LVMH im dritten Quartal wieder Tritt gefasst. Während das Geschäft in der umsatzstärksten Sparte mit Mode und Lederwaren nicht ganz so stark zurückging wie von Experten befürchtet, verzeichneten alle anderen Sparten Zuwächse.

PARIS (dpa-AFX) - Luxuswerte haben im frühen Handel am Mittwoch massive Gewinne verzeichnet. Dank starker Zahlen von LVMH ging es deutlich nach oben. Während LVMH um 13,4 Prozent kletterten, gewannen Kering 6,8 Prozent und Hermes 7,2 Prozent. Mit den Gewinnen erhielten die Kurse, die bereits in den Vormonaten teilweise deutlich zugelegt hatten, neuen Schub.

Die Analysten von Berenberg sprachen von anhaltenden Verbesserungen im Bereich Mode und Lederwaren. Auf dem wichtigen chinesischen Markt gewinne die Erholung nach und nach an Schwung. Dies sei eine gute Nachricht für den gesamten Sektor. Die Experten von RBC äußerten sich zuversichtlich für eine Erholung des Luxussektors im nächsten Jahr. LVMH biete ein günstiges Chance-/Risiko-Profil, um daran zu partizipieren./mf/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,81 % und einem Kurs von 2.177 auf Tradegate (15. Oktober 2025, 10:03 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie um +3,28 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +17,55 %. Die Marktkapitalisierung von LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton bezifferte sich zuletzt auf 300,94 Mrd.. LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 15,000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,0000 %. Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 575,38EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 513,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 635,00EUR was eine Bandbreite von -14,78 %/+5,48 % bedeutet.



