    Öffentliche Schulden im 2. Quartal 2025 um 1,2 % höher als im Vorquartal / Öffentlicher Schuldenstand steigt um 30,6 Milliarden Euro auf 2 554,0 Milliarden Euro

    WIESBADEN (ots) - Der Öffentliche Gesamthaushalt war beim nicht-öffentlichen
    Bereich zum Ende des 2. Quartals 2025 mit 2 554,0 Milliarden Euro verschuldet.
    Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen mitteilt,
    stieg die öffentliche Verschuldung damit gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % oder
    30,6 Milliarden Euro. Zum Öffentlichen Gesamthaushalt zählen die Haushalte von
    Bund, Ländern, Gemeinden und Gemeindeverbänden sowie der Sozialversicherung
    einschließlich aller Extrahaushalte. Zum nicht-öffentlichen Bereich gehören
    Kreditinstitute sowie der sonstige inländische und ausländische Bereich, zum
    Beispiel private Unternehmen im In- und Ausland.

    Schulden des Bundes erhöhen sich um 1,8 %

    Die Schulden des Bundes stiegen zum Ende des 2. Quartals 2025 gegenüber dem
    Vorquartal um 30,9 Milliarden Euro (1,8 %). Unter anderem hat das
    "Sondervermögen Bundeswehr" seine Verschuldung um 9,2 % oder 2,4 Milliarden Euro
    auf 28,3 Milliarden Euro erhöht.

    Schulden der Länder reduzieren sich um 5,7 Milliarden Euro

    Die Länder waren zum Ende des 2. Quartals 2025 mit 609,8 Milliarden Euro
    verschuldet, dies entspricht einem Rückgang um 5,7 Milliarden Euro (-0,9 %)
    gegenüber dem Vorquartal.

    Prozentual am stärksten gegenüber dem Vorquartal sanken die Schulden in
    Sachsen-Anhalt (-3,7 %), in Baden-Württemberg und Niedersachsen (jeweils -2,6
    %).

    Der stärkste Schuldenanstieg gegenüber dem Vorquartal wurde für
    Mecklenburg-Vorpommern mit +5,5 % ermittelt. Auch in Schleswig-Holstein (+2,8 %)
    und Hessen (+2,5 %) stiegen die Schulden vergleichsweise stark.

    Schulden der Gemeinden und Gemeindeverbände wachsen um 3,1 %

    Bei den Gemeinden und Gemeindeverbänden nahm die Verschuldung zum Ende des 2.
    Quartals 2025 gegenüber dem Vorquartal zu. Sie stieg um 5,4 Milliarden Euro
    (+3,1 %) auf 179,8 Milliarden Euro.

    Den höchsten prozentualen Schuldenanstieg gegenüber dem Vorquartal wiesen dabei
    die Gemeinden und Gemeindeverbände in Brandenburg (+5,7 %) auf, gefolgt von
    Rheinland-Pfalz (+5,1 %) und Schleswig-Holstein (+4,2 %). Einen Rückgang der
    Verschuldung gab es wie schon im 1. Quartal 2025 lediglich in Thüringen (-0,6
    %).

    Die Verschuldung der Sozialversicherung sank im 2. Quartal 2025 gegenüber dem
    Vorquartal um 0,2 Millionen Euro (-1,7 %) auf 9,7 Millionen Euro.

    Methodische Hinweise:

    Die Angaben beziehen sich auf vorläufige Ergebnisse der vierteljährlichen
    Schuldenstatistik. Als Referenzwerte für die Verschuldung zum Vorquartal werden
    die revidierten vorläufigen Ergebnisse der vierteljährlichen Schuldenstatistik
    zum 1. Quartal 2025 herangezogen.

    Die in der vierteljährlichen Schuldenstatistik nachgewiesenen Schuldenstände
