Öffentliche Schulden im 2. Quartal 2025 um 1,2 % höher als im Vorquartal / Öffentlicher Schuldenstand steigt um 30,6 Milliarden Euro auf 2 554,0 Milliarden Euro
WIESBADEN (ots) - Der Öffentliche Gesamthaushalt war beim nicht-öffentlichen
Bereich zum Ende des 2. Quartals 2025 mit 2 554,0 Milliarden Euro verschuldet.
Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen mitteilt,
stieg die öffentliche Verschuldung damit gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % oder
30,6 Milliarden Euro. Zum Öffentlichen Gesamthaushalt zählen die Haushalte von
Bund, Ländern, Gemeinden und Gemeindeverbänden sowie der Sozialversicherung
einschließlich aller Extrahaushalte. Zum nicht-öffentlichen Bereich gehören
Kreditinstitute sowie der sonstige inländische und ausländische Bereich, zum
Beispiel private Unternehmen im In- und Ausland.
Schulden des Bundes erhöhen sich um 1,8 %
Die Schulden des Bundes stiegen zum Ende des 2. Quartals 2025 gegenüber dem
Vorquartal um 30,9 Milliarden Euro (1,8 %). Unter anderem hat das
"Sondervermögen Bundeswehr" seine Verschuldung um 9,2 % oder 2,4 Milliarden Euro
auf 28,3 Milliarden Euro erhöht.
Schulden der Länder reduzieren sich um 5,7 Milliarden Euro
Die Länder waren zum Ende des 2. Quartals 2025 mit 609,8 Milliarden Euro
verschuldet, dies entspricht einem Rückgang um 5,7 Milliarden Euro (-0,9 %)
gegenüber dem Vorquartal.
Prozentual am stärksten gegenüber dem Vorquartal sanken die Schulden in
Sachsen-Anhalt (-3,7 %), in Baden-Württemberg und Niedersachsen (jeweils -2,6
%).
Der stärkste Schuldenanstieg gegenüber dem Vorquartal wurde für
Mecklenburg-Vorpommern mit +5,5 % ermittelt. Auch in Schleswig-Holstein (+2,8 %)
und Hessen (+2,5 %) stiegen die Schulden vergleichsweise stark.
Schulden der Gemeinden und Gemeindeverbände wachsen um 3,1 %
Bei den Gemeinden und Gemeindeverbänden nahm die Verschuldung zum Ende des 2.
Quartals 2025 gegenüber dem Vorquartal zu. Sie stieg um 5,4 Milliarden Euro
(+3,1 %) auf 179,8 Milliarden Euro.
Den höchsten prozentualen Schuldenanstieg gegenüber dem Vorquartal wiesen dabei
die Gemeinden und Gemeindeverbände in Brandenburg (+5,7 %) auf, gefolgt von
Rheinland-Pfalz (+5,1 %) und Schleswig-Holstein (+4,2 %). Einen Rückgang der
Verschuldung gab es wie schon im 1. Quartal 2025 lediglich in Thüringen (-0,6
%).
Die Verschuldung der Sozialversicherung sank im 2. Quartal 2025 gegenüber dem
Vorquartal um 0,2 Millionen Euro (-1,7 %) auf 9,7 Millionen Euro.
Methodische Hinweise:
Die Angaben beziehen sich auf vorläufige Ergebnisse der vierteljährlichen
Schuldenstatistik. Als Referenzwerte für die Verschuldung zum Vorquartal werden
die revidierten vorläufigen Ergebnisse der vierteljährlichen Schuldenstatistik
zum 1. Quartal 2025 herangezogen.
Die in der vierteljährlichen Schuldenstatistik nachgewiesenen Schuldenstände
