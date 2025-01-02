Öffentliche Schulden im 2. Quartal 2025 um 1,2 % höher als im Vorquartal / Öffentlicher Schuldenstand steigt um 30,6 Milliarden Euro auf 2 554,0 Milliarden Euro

WIESBADEN (ots) - Der Öffentliche Gesamthaushalt war beim nicht-öffentlichen

Bereich zum Ende des 2. Quartals 2025 mit 2 554,0 Milliarden Euro verschuldet.

Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen mitteilt,

stieg die öffentliche Verschuldung damit gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % oder

30,6 Milliarden Euro. Zum Öffentlichen Gesamthaushalt zählen die Haushalte von

Bund, Ländern, Gemeinden und Gemeindeverbänden sowie der Sozialversicherung

einschließlich aller Extrahaushalte. Zum nicht-öffentlichen Bereich gehören

Kreditinstitute sowie der sonstige inländische und ausländische Bereich, zum

Beispiel private Unternehmen im In- und Ausland.



Schulden des Bundes erhöhen sich um 1,8 %





Die Schulden des Bundes stiegen zum Ende des 2. Quartals 2025 gegenüber demVorquartal um 30,9 Milliarden Euro (1,8 %). Unter anderem hat das"Sondervermögen Bundeswehr" seine Verschuldung um 9,2 % oder 2,4 Milliarden Euroauf 28,3 Milliarden Euro erhöht.Schulden der Länder reduzieren sich um 5,7 Milliarden EuroDie Länder waren zum Ende des 2. Quartals 2025 mit 609,8 Milliarden Euroverschuldet, dies entspricht einem Rückgang um 5,7 Milliarden Euro (-0,9 %)gegenüber dem Vorquartal.Prozentual am stärksten gegenüber dem Vorquartal sanken die Schulden inSachsen-Anhalt (-3,7 %), in Baden-Württemberg und Niedersachsen (jeweils -2,6%).Der stärkste Schuldenanstieg gegenüber dem Vorquartal wurde fürMecklenburg-Vorpommern mit +5,5 % ermittelt. Auch in Schleswig-Holstein (+2,8 %)und Hessen (+2,5 %) stiegen die Schulden vergleichsweise stark.Schulden der Gemeinden und Gemeindeverbände wachsen um 3,1 %Bei den Gemeinden und Gemeindeverbänden nahm die Verschuldung zum Ende des 2.Quartals 2025 gegenüber dem Vorquartal zu. Sie stieg um 5,4 Milliarden Euro(+3,1 %) auf 179,8 Milliarden Euro.Den höchsten prozentualen Schuldenanstieg gegenüber dem Vorquartal wiesen dabeidie Gemeinden und Gemeindeverbände in Brandenburg (+5,7 %) auf, gefolgt vonRheinland-Pfalz (+5,1 %) und Schleswig-Holstein (+4,2 %). Einen Rückgang derVerschuldung gab es wie schon im 1. Quartal 2025 lediglich in Thüringen (-0,6%).Die Verschuldung der Sozialversicherung sank im 2. Quartal 2025 gegenüber demVorquartal um 0,2 Millionen Euro (-1,7 %) auf 9,7 Millionen Euro.Methodische Hinweise:Die Angaben beziehen sich auf vorläufige Ergebnisse der vierteljährlichenSchuldenstatistik. Als Referenzwerte für die Verschuldung zum Vorquartal werdendie revidierten vorläufigen Ergebnisse der vierteljährlichen Schuldenstatistikzum 1. Quartal 2025 herangezogen.Die in der vierteljährlichen Schuldenstatistik nachgewiesenen Schuldenstände