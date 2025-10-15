    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Todesursachen 2024

    Immer mehr Menschen versterben an Demenz

    WIESBADEN (ots) -

    - 4,4 % mehr Sterbefälle aufgrund einer Demenzerkrankung als im Vorjahr
    - Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Krebs machen als häufigste Todesursachen mehr
    als die Hälfte (56,5 %) aller Sterbefälle aus
    - Zahl der Sterbefälle insgesamt um 2 % geringer als im Vorjahr

    Die Zahl der an Demenz verstorbenen Menschen in Deutschland ist weiter
    gestiegen. So wurden im Jahr 2024 nach den Ergebnissen der
    Todesursachenstatistik 61 927 Sterbefälle durch eine Demenzerkrankung
    verursacht. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, waren das 4,4 %
    mehr als im Vorjahr und 23,2 % mehr als im zehnjährigen Durchschnitt der Jahre
    2015 bis 2024. Demenz in ihren verschiedenen Ausprägungen ist seit Jahren eine
    der häufigsten Todesursachen bei Frauen und nimmt auch bei Männern stetig zu. So
    war die Zahl der an Demenz verstorbenen Männer im Jahr 2024 mit 21 247
    Verstorbenen um 27,9 % höher als im Zehnjahresdurchschnitt. Demgegenüber starben
    40 680 Frauen an Demenz, das waren lediglich 20,8 % mehr als im Durchschnitt der
    Jahre 2015 bis 2024.

    Rund 89,1 % der im Jahr 2024 an Demenz Verstorbenen waren 80 Jahre und älter.
    Gegenüber dem Vorjahr stieg die Zahl der durch Demenz verursachen Sterbefälle in
    der Altersgruppe ab 80 Jahren um 4,6 %. Im Vergleich zum Zehnjahresdurchschnitt
    war dabei der Anstieg bei Männern ab 80 Jahren mit +32,9 % besonders stark,
    während der Anstieg bei Frauen derselben Altersgruppe nur bei 22,2 % lag.

    2,6 % weniger Verstorbene aufgrund von Herz-Kreislauf-Erkrankungen als im
    Vorjahr

    Insgesamt starben im Jahr 2024 in Deutschland rund 1,01 Millionen Menschen. Das
    waren 2 % weniger als im Jahr 2023 (1,03 Millionen Verstorbene). Damit sank die
    Zahl der Sterbefälle im zweiten Jahr in Folge.

    Die häufigsten Todesursachen waren wie in den Vorjahren Krankheiten der
    Kreislaufsysteme (339 212) und bösartige Neubildungen (230 392) - an ihnen
    starben mit 56,5 % mehr als die Hälfte der Verstorbenen. Die Sterbefälle
    aufgrund von bösartigen Neubildungen, hierzu zählen sämtliche Krebsarten,
    blieben fast unverändert zum Vorjahr (+0,04 %). Bei den Krankheiten der
    Kreislaufsysteme, dazu zählen unter anderem Herzinfarkt (Myokardinfarkt) und
    Schlaganfall, gab es einen leichten Rückgang (-2,6 %).

    Demenz bei Frauen häufigste Todesursache, Lungenkrebs bei Männern auf Platz zwei

    Krankheiten der Kreislaufsysteme und bösartige Neubildungen dominieren die
    Todesursachen auch bei einer getrennten Betrachtung nach Geschlecht: Zu den drei
    häufigsten Todesursachen von Männern zählen die chronische ischämische
    Herzkrankheit (39 765), bösartige Neubildungen der Bronchien und der Lunge (26
    441) und der akute Myokardinfarkt (24 875). Die drei häufigsten Todesursachen
    von Frauen waren nicht näher bezeichnete Demenz (37 109), chronische ischämische
    Herzkrankheit (30 955) und Herzinsuffizienz (22 349).

    Methodische Hinweise:

    Sterbefälle werden in der Todesursachenstatistik nach der "Internationalen
    statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme"
    (ICD) ausgewiesen. Unter der Gesamtzahl der Sterbefälle aufgrund einer
    Demenzerkrankung wurden die Diagnosen F00 "Demenz bei Alzheimer-Krankheit", F01
    "Vaskuläre Demenz", F02 "Demenz bei anderenorts klassifizierten Krankheiten" und
    F03 "Nicht näher bezeichnete Demenz" zusammengefasst. Dabei fallen die mit
    Abstand meisten Sterbefälle unter die Diagnose F03 "Nicht näher bezeichnete
    Demenz".

    Weitere Informationen:

    Detaillierte Ergebnisse der endgültigen Todesursachenstatistik für das Jahr 2024
    sind in der Online-Datenbank der Gesundheitsberichterstattung (GBE) des Bundes
    und auf der Themenseite "Todesursachenstatistik" im Internetangebot des
    Statistischen Bundesamtes verfügbar.

    Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen
    und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter
    www.destatis.de/pressemitteilungen.

    +++ Daten und Fakten für den Alltag: Folgen Sie unserem neuen WhatsApp-Kanal.
    +++

