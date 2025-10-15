GoodData meldet Rekordwachstum im dritten Quartal und baut seine Führungsposition im Bereich KI weiter aus

SAN FRANCISCO, CA / ACCESS Newswire / 15. Oktober 2025 / GoodData , ein führendes Unternehmen im Bereich Analytik und Datenintelligenz, gab heute Rekordergebnisse für das dritte Quartal bekannt, die auf den bisher höchsten jemals erzielten Netto-Neuumsatz, die Übernahme von Understand Labs und die Einführung seiner neuen Full-Stack-Intelligence-Plattform zurückzuführen sind. Das Quartal unterstreicht die zunehmende Akzeptanz des Unternehmens in der Wirtschaft, seine wachsende internationale Präsenz und seine kontinuierlichen Investitionen in KI-Innovationen.

Wichtigste Geschäftsergebnisse

GoodData konnte seine Dynamik im dritten Quartal weiter ausbauen und erzielte den besten Netto-Neuzugang an jährlich wiederkehrenden Umsätzen (ARR). Ein wichtiger Faktor für diesen Erfolg war das Engagement im Unternehmenssektor, wobei sich 90 % der geschäftlichen Möglichkeiten inzwischen in Richtung KI und agentenbasierte Implementierungen entwickeln.

Durch die Übernahme von Understand Labs, einem führenden Unternehmen in den Bereichen semantische KI und natürliche Sprachverarbeitung, konnte GoodData seine KI-nativen Fähigkeiten weiter stärken. Die Integration der Technologie von Understand Labs wird die Datenbasis der GoodData-Plattform verbessern und eine natürlichere konversationelle Analyse sowie eine tiefgreifendere Automatisierung der gesamten agentenbasierten Workflows ermöglichen.

Produktinnovation

Gegen Ende des dritten Quartals brachte GoodData seine Full-Stack-Datenintelligenz-Plattform auf den Markt und vereinte damit seinen AI Lake, seinen AI Hub und seine AI Apps zu einer einzigen Grundlage für Enterprise-KI. Dies ist ein wichtiger Schritt in der Entwicklung von GoodData von Business Intelligence hin zu KI-nativer Datenintelligenz, die die Unternehmen dabei unterstützt, Erkenntnisse zu operationalisieren und den Wert ihrer Daten schneller zu steigern.

Die Plattform ermöglicht es Unternehmen, über Dashboards hinauszugehen und verwaltete, einbettbare und agentenbasierte KI-Lösungen anzuwenden, die schlussfolgern, handeln und sich anpassen können. Mit einer hochleistungsstarken semantischen Datenschicht, Orchestrierungs- und Governance-Tools sowie sicheren, individuell anpassbaren KI-Anwendungen können Unternehmen KI-Agenten für verschiedene Produkte und Workflows erstellen, einsetzen und skalieren – und das alles mit eingebauter Compliance, offenen APIs und Unterstützung für Bring-Your-Own-LLM-Integrationen.