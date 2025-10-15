21 0 Kommentare Pascal Langlois führt jetzt Zero Point Motion an!

Zero Point Motion hat einen neuen Kurs eingeschlagen: Mit Pascal Langlois als neuem Vorsitzenden setzt das Unternehmen auf Erfahrung und Innovation, um in der Präzisionsbewegungserfassung neue Maßstäbe zu setzen.

Zero Point Motion hat Pascal Langlois zum neuen Vorsitzenden ernannt, um die Produktion von Positionierungs- und Navigationssensoren voranzutreiben.

Langlois bringt umfangreiche Erfahrung in der Halbleiter-, Sensor- und Silizium-Photonik-Industrie mit, die für das Unternehmen entscheidend sein wird.

Er ist Mitbegründer von Scintil Photonics und hatte zuvor leitende Positionen bei Tronics Microsystems, ST-Ericsson, NXP, Philips Semiconductors und VLSI Technology inne.

Der bisherige Vorsitzende, Dr. Gordon Aspin, bleibt dem Unternehmen als nicht geschäftsführender Direktor erhalten.

Die Ernennung erfolgt nach einer 4-Millionen-Pfund-Vorserien-A-Finanzierungsrunde und der Entwicklung einer einzigartigen Architektur zur Integration von Silizium-Photonik in Halbleitersensoren.

Langlois betont, dass das Unternehmen einen neuen globalen Standard in der Präzisionsbewegungserfassung setzen und bahnbrechende Fortschritte in Bereichen wie Robotik und Automatisierung ermöglichen will.





Lesen Sie auch -30 % Ø-Kursziel Nach 257 % Kursanstieg: Droht dieser Aktie JETZT der Horror-Crash? KI-Wettrennen Microsoft plant Investition in Nscale-KI-Rechenzentrum in Portugal Weniger Arbeiter mehr KI Amazon vor nächster Entlassungswelle für milliardenschwere KI-Offensive Aktie vorbörslich im Plus ASML übertrifft die Erwartungen: Aber das Wachstum schwächelt





wO Newsflash 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.