Gold: Allzeithoch nach Powell-Warnung und Handelskrieg-Eskalation!

Gold erreicht die Marke von 4200 Dollar - und der Auslöser dafür dürften zwei Faktoren sein: erstens der weiter sich verschärfende Handelskrieg, und zweitens eine subtile Warnung von Fed-Chef Powell gestern: "starting to see a little tightening in money markets" - damit meint Powell faktisch: wird sehen Strees-Signale an den Kreditmärkten, weswegen man vielleicht bald mit der Reduzierung der Bilanzsumme (QT) stoppen werde. Das ist ein eindeutiges Signal: die Dinge sind fragil geworden, also wird die Fed und ihr Chef deutlich vorsichtiger, die Wahrscheinlichkeit, dass die Zinsen doch schneller sinken, nimmt damit zu. Und das wiederum ist gut für Gold - zumal manche schon aus den Aussagen von Powell herauslesen, dass die Fed bald wieder Quantitative Easing betreiebn werde..

Hinweise aus Video: